Минфин поддержит программу приобретения отечественной сельхозтехники

Минфин России поддержит программу приобретения отечественной сельхозтехники. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию промышленности в регионах.

В Ростовской области программа поддержки селян, закупающих отечественную технику, действует уже шесть лет. Губернатор региона Василий Голубев попросил сохранить такую практику, по возможности увеличив размер этой поддержки. "Мы поддержим эти предложения, поскольку регионы теперь могут включать свои расходы в фонды развития промышленности, мы будем учитывать эти расходы при расчете межбюджетных трансфертов", - передает слова Силуанова РИА Новости.

Как сообщили "РГ" в Минпромторге, в 2009-2017 годах производство сельхозтехники в РФ выросло в 4,2 раза. А доля российской техники на внутреннем рынке в 2016 году впервые за постсоветскую историю превысила 50 процентов. В 2017-м она составила 56 процентов.

По Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года, производство сельхозтехники в 2017-2030 годах вырастет в 3,6 раза, а доля российской техники на внутреннем рынке должна достичь 80 процентов в 2030-м.