В действующем Феодоровском приходе, как говорит его настоятель отец Виктор, все нестандартно. Воочию в этом убеждаюсь.

На стене - плакат: "В пост занимаемся самым тяжелым - любим всех вокруг". Хочу купить свечи, а на них нет цены. Бери сколько хочешь, и положи в церковную кружку, сколько можешь. Никто здесь не осудит того, кто взял больше, а заплатил меньше. Это же правило действует и в отношении записок о здравии и об упокоении. Главное - написать имя, а величина пожертвования зависит от желания и возможностей человека.

- Молитва Богу не стоит денег, - говорит отец Виктор и объясняет, что приход выживает за счет реализации товара в церковной лавке, но не продажи свечей и заказных молебнов. "Все люди грешны, и я не исключение", - огорошил меня батюшка, причем знаю доподлинно, из первых уст, что мнение об отце Викторе среди прихожан как раз обратное, его называют истинно верующим человеком, добрым и отзывчивым на чужую беду.

У Феодоровского прихода даже сайт необычный. На нем размещено много информации для детей. Хотя она полезна и для взрослых. К примеру, онлайн-игра "Устройство храма". А раскраски "Православный храм", "Зимушка-зима" и другие очень нравятся маленьким прихожанам. На сайте есть также раздел для тех, кто любит мастерить, - "Семь вертепов своими руками и другие рождественские поделки". Почти все службы батюшка знает наизусть.

- Господь дает мне такую возможность, и я ему благодарен. К вере его привели жизненные испытания и пытливый ум. Хотя первое семя православия посеяла в нем, тогда еще ребенке, родная бабушка. "Оно долго прорастало", - признается настоятель.

Вначале Виктор Александров был от веры далек. Окончил ростовский авиацентр по специальности пилот вертолета. Прыгал с парашютом. После перелома ноги стал инструктором "перворазников" - ребят, прыгающих впервые по направлению ДОСААФ. Работал электриком, дрессировал собак, занимался прокатом лошадей. Они и привели парня в "казаки", как раз было создано конное подразделение. В 1990-е годы Виктор активно участвовал в возрождении казачества, ведь его предки тоже были казачьего рода. А казаки тогда тянулись к вере, в церковь.

- В основном шли в храм по традиции, мало кто по пониманию. Но когда стал ходить в церковь, начал размышлять о смысле жизни. Жизнь была трудной. Было бы все прекрасно, наверное, не повернулся бы к Богу. Случалось, даже на хлеб денег не хватало. Понял, что все в руках Божьих, когда тяжело заболел близкий человек.

Виктор начал ходить в храм регулярно, на клиросе читать, помогал в алтаре на Братском кладбище в Ростове. 13 лет назад его рукоположили в священники. Спустя время он стал настоятелем нового прихода в поселке Янтарном. Для большинства жителей поселков Янтарного, Камышевахи, Водопадного он стал вторым домом. Верующие вместе отмечают церковные и светские праздники, дни рождения друг друга, детей, поддерживают в горе.

Кстати

Сейчас в поселке Янтарном началось строительство нового храма в честь иконы Божьей Матери Феодоровской, символизирующей российскую государственность, считается, что этому образу также молятся о рождении детей. Пока приход размещается в небольшом домике, увы, это не храм со всеми положенными ему атрибутами. Рядом вырыт котлован, кстати, техника для этого, а также песок и щебень были даны бесплатно. На собранные в качестве пожертвований 100 тысяч рублей сделали бетонное основание под плитуфундамента. Нужны средства на нулевой цикл будущего храма. Но пока не нашлось людей, готовых в этом помочь. Нет таких и среди жителей самого поселка Янтарного, прославившегося своими многочисленными коттеджами каждый размером с детский сад. Есть эскизный проект будущего храма, рассчитанного на 200 прихожан. - Он будет самым красивым в поселке, - не унывает настоятель.