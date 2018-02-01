Новости

Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток 12:38
Робот Curiosity прислал селфи на фоне марсианских гор 12:35
В Подмосковье три налетчика попытались ограбить банк 12:34
Опубликовано видео "кровавого" суперлуния 12:34
Под Ростовом задержали водителя попавшего в ДТП автобуса 12:31
Вышел трейлер нового сериала создателя Lost 12:27
Французская армия испытает боевых роботов 12:26
США не опубликуют засекреченную часть "кремлевского доклада" 12:20
Вступает в силу: что изменится в жизни белорусов в феврале 12:20
Американка рассказала, как Тупак Шакур с друзьями ее изнасиловал 12:15
Песков: Отстаивание прав спортсменов РФ в судах должно быть продолжено 12:07
Мэр Риги высмеял запуск мобильного приложения "Друг языка" в Латвии 12:03
Вышел трейлер хоррора про поедание волос "Мы не кошки" 11:59
Завершена регистрация спортсменов на Олимпиаду-2018 11:57
Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве 11:57
Конгресс не будет публиковать закрытую часть "кремлевского доклада" 11:46
Прокуратура начала проверку после задымления в самолете в Волгограде 11:45
Возобновлены съемки скандального сериала "Карточный домик" 11:44
Российские баянисты примут участие в музыкальном конкурсе в Гомеле 11:40
В Новосибирске в гараже обнаружили тела трех мужчин 11:35
Ученые рассказали, как подсолнечное масло может "посадить" печень 11:28
В Хабаровске завели дела из-за отравления 122 человек в школе 11:25
Видео: Турецкий надувной танк обманул курдов в Сирии 11:22
Самолет Москва - Ханты-Мансийск экстренно сел в Сыктывкаре 11:20
Две модели Lada вошли в число европейских бестселлеров 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
01.02.2018 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Молитва Богу нестоит денег

Настоятель донского храма не торгует свечами
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России №7485 (22)
В действующем Феодоровском приходе, как говорит его настоятель отец Виктор, все нестандартно. Воочию в этом убеждаюсь.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Виктор Александров: В пост занимаемся самым тяжелым - любим всех вокруг. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Виктор Александров: В пост занимаемся самым тяжелым - любим всех вокруг. Фото: Тагир Раджавов/РГ

На стене - плакат: "В пост занимаемся самым тяжелым - любим всех вокруг". Хочу купить свечи, а на них нет цены. Бери сколько хочешь, и положи в церковную кружку, сколько можешь. Никто здесь не осудит того, кто взял больше, а заплатил меньше. Это же правило действует и в отношении записок о здравии и об упокоении. Главное - написать имя, а величина пожертвования зависит от желания и возможностей человека.

Фото: РИА Новости
Водолазкин: Все больше интеллектуалов становятся церковными

- Молитва Богу не стоит денег, - говорит отец Виктор и объясняет, что приход выживает за счет реализации товара в церковной лавке, но не продажи свечей и заказных молебнов. "Все люди грешны, и я не исключение", - огорошил меня батюшка, причем знаю доподлинно, из первых уст, что мнение об отце Викторе среди прихожан как раз обратное, его называют истинно верующим человеком, добрым и отзывчивым на чужую беду.

У Феодоровского прихода даже сайт необычный. На нем размещено много информации для детей. Хотя она полезна и для взрослых. К примеру, онлайн-игра "Устройство храма". А раскраски "Православный храм", "Зимушка-зима" и другие очень нравятся маленьким прихожанам. На сайте есть также раздел для тех, кто любит мастерить, - "Семь вертепов своими руками и другие рождественские поделки". Почти все службы батюшка знает наизусть.

- Господь дает мне такую возможность, и я ему благодарен. К вере его привели жизненные испытания и пытливый ум. Хотя первое семя православия посеяла в нем, тогда еще ребенке, родная бабушка. "Оно долго прорастало", - признается настоятель.

Вначале Виктор Александров был от веры далек. Окончил ростовский авиацентр по специальности пилот вертолета. Прыгал с парашютом. После перелома ноги стал инструктором "перворазников" - ребят, прыгающих впервые по направлению ДОСААФ. Работал электриком, дрессировал собак, занимался прокатом лошадей. Они и привели парня в "казаки", как раз было создано конное подразделение. В 1990-е годы Виктор активно участвовал в возрождении казачества, ведь его предки тоже были казачьего рода. А казаки тогда тянулись к вере, в церковь.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Патриарх отслужил "детскую" литургию и встретился с многодетными семьями

- В основном шли в храм по традиции, мало кто по пониманию. Но когда стал ходить в церковь, начал размышлять о смысле жизни. Жизнь была трудной. Было бы все прекрасно, наверное, не повернулся бы к Богу. Случалось, даже на хлеб денег не хватало. Понял, что все в руках Божьих, когда тяжело заболел близкий человек.

Виктор начал ходить в храм регулярно, на клиросе читать, помогал в алтаре на Братском кладбище в Ростове. 13 лет назад его рукоположили в священники. Спустя время он стал настоятелем нового прихода в поселке Янтарном. Для большинства жителей поселков Янтарного, Камышевахи, Водопадного он стал вторым домом. Верующие вместе отмечают церковные и светские праздники, дни рождения друг друга, детей, поддерживают в горе.

Кстати

Сейчас в поселке Янтарном началось строительство нового храма в честь иконы Божьей Матери Феодоровской, символизирующей российскую государственность, считается, что этому образу также молятся о рождении детей. Пока приход размещается в небольшом домике, увы, это не храм со всеми положенными ему атрибутами. Рядом вырыт котлован, кстати, техника для этого, а также песок и щебень были даны бесплатно. На собранные в качестве пожертвований 100 тысяч рублей сделали бетонное основание под плитуфундамента. Нужны средства на нулевой цикл будущего храма. Но пока не нашлось людей, готовых в этом помочь. Нет таких и среди жителей самого поселка Янтарного, прославившегося своими многочисленными коттеджами каждый размером с детский сад. Есть эскизный проект будущего храма, рассчитанного на 200 прихожан. - Он будет самым красивым в поселке, - не унывает настоятель.

Главное сегодня

Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве
Россия потребовала вернуть доступ к своей дипсобственности в США
"Русский Мистраль" завершит испытания в феврале
Резервный фонд России официально прекратил существование
США провели неудачные испытания системы ПРО на Гавайях