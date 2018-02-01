У берегов Крыма потерпело бедствие судно под молдавским флагом

В территориальных водах Феодосийского залива сегодня ночью получил пробоину правого борта молдавский сухогруз Berg. Судно передало сигнал бедствия. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

По данным спасателей, сухогруз двигался из Азовского моря в Турцию с грузом отрубей около трех тонн. В 00.16 в порт Феодосии поступил сигнал о том, что судно получило пробоину борта и терпит бедствие. В трюм стала поступать вода, и корабль дал крен на правый борт. Это произошло в 16 милях от берега, в районе мыса Чауда. Немедленно к месту происшествия отправился катер "Бриз юг".

- В 2.29 по местному времени все члены экипажа, а это 12 человек, восемь из которых граждане Украины и четверо - граждане Азербайджана эвакуированы на борт катера, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. - В 2.54 они были доставлены на берег.

Сейчас все члены экипажа находятся в феодосийской гостинице "Лидия". Моряки с терпящего бедствия судна в медицинской помощи не нуждаются. Сухогруз остается на том месте, где он получил пробоину. Известно, что корабль следовал из порта "Азов" в Турцию под молдавским флагом.

Керченская транспортная прокуратура проводит проверку ЧП.