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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В память о тех днях

Волгоград 2 февраля отметит юбилей победы в Сталинградской битве
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)
Ровно 75 ЛЕТ назад, 2 февраля 1943 года, была одержана одна из самых важных побед в военной истории нашей страны - триумфально завершилась длившаяся более двухсот дней Сталинградская битва. В Волгограде 2 февраля впервые объявили выходным днем. К дате подготовлено множество мероприятий.

Так, в Центральном концертном зале выступят Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Лев Лещенко, Василий Лановой и другие артисты.

Вечером на площадке перед музеем-панорамой "Сталинградская битва" будет видеоинсталляция и театрализованное представление о событиях тех дней битвы. Затем последуют лазерное шоу и фейерверк.

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На площадке перед музеем "Россия - моя история" открылась временная выставка бронекатера БК-31, который был поднят со дна Волги.

Личные вещи бойцов, найденные на судне, выставили в помещениях музея. Потопленный в октябре 1942 года корабль слегка отреставрировали на судоремонтном заводе. Однако его борта сохранили следы повреждений.

Но не только исторические раритеты представлены вниманию волгоградцев и гостей города. Лучшую современную военную технику можно будет увидеть на параде и авиашоу. Так, в небе пролетят 50 машин Воздушно-космических сил России. Среди них несколько видов вертолетов: транспортно-боевые МИ-8АМТШ, разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", ударные МИ-28Н "Ночной охотник", ударные МИ-35.

Увидят горожане и самолеты - штурмовики Су-25СМ3 "Грач", тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, бомбардировщики-истребители Су-34, многоцелевые всепогодные истребители четвертого поколения Су-27, а также Су-30СМ и МиГ-29.

Главным украшением авиационного шоу, как стало известно "РГ", станет группа высшего пилотажа "Стрижи".

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По площади Павших борцов пройдет боевая и специальная техника. Так, впервые волгоградцы увидят оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300, ракетно-пушечные комплексы ЗРПК "Панцирь", а также зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1". Также проедут танки, самоходные артиллерийские орудия, бронеавтомобили. А возглавит колонну легенда Второй мировой - танк Т-34.

А вот культурные мероприятия, связанные с великим историческим событием, перешагнули границы нашей страны. Фотодокументальная выставка "Сталинград. Призыв к миру" отправилась в турне по пяти европейским странам - Франции, Италии, Турции, Бельгии и Германии.

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