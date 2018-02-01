Возгорание в московском самолете произошло из-за портативного аккумулятора

Причиной возгорания в самолете Москва - Волгоград произошло из-за неисправности портативного телефонного аккумулятора.

"После прибытия самолета [из Москвы], подачи трапов и начала высадки пассажиров, у одного из прилетевших начал дымить переносной аккумулятора телефона", - цитирует ТАСС заявление компании-перевозчика.

В компании отметили, что возгорания на борту не было, а задымление быстро ликвидировали бортпроводники. Между тем перевозчик признал, что два пассажира самостоятельно - без команды об эвакуации - выпустили аварийные трапы, хотя остальные пассажиры предпочли спуститься по штатным трапам.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о возгорании в салоне лайнера Airbas А320 из-за зарядного устройства пассажира.