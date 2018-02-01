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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре полицейским предъявили обвинения по делу о гибели детей в ДТП

Текст: Татьяна Воробьева

Завершены следственные действия по делу в отношении двух сотрудников ГИБДД Башкирии, которое было возбуждено в рамках расследования обстоятельств автокатастрофы в Югре в декабре 2016 года, когда погибли юные спортсмены.

"Бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства и инспектору предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ)", - доложила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Фото: Пресс-служба СК России
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Напомним, воспитанники и тренеры спортивной школы "Сибиряк" (всего 33 человека) выехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск на автобусе Karosa. На 926 километре трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск транспорт столкнулся с ехавшим навстречу тягачом Volvo. В результате трагедии погибли 10 детей и двое взрослых.

По версии СК, сотрудники ГИБДД Башкирии повинны в том, что не внесли в федеральную информационную систему сведения о том, что шофер тягача был лишен водительских прав. Из-за этого он не был отстранен от управления машиной, и произошла авария.

В ближайшее время суд вынесет решение и по делу основных фигурантов, среди которых директор спортивной школы, водитель автобуса, представитель индивидуального предпринимателя-перевозчика, водитель грузовика Volvo. Продолжается расследование дела и. о. председателя комитета физической культуры и спорта Нефтеюганска.

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