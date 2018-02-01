СК РФ рассказал о "сладкой жизни" Белых до ареста

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых явно жил не по средствам, имея дорогие увлечения и часто отдыхая за границей, считают в СК РФ.

Напомним, что бывший глава региона был приговорен сегодня к восьми годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Кроме того, ему предстоит выплатить 48,2 млн рублей штрафа.

"Часто на выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал семью, выделяя бывшей супруге на это по 200 тысяч рублей ежемесячно, и многочисленных избранниц, тратил деньги на дорогостоящие увлечения", - так прокомментировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Кроме того, по словам Петренко, бывший губернатор оплачивал учебу сына в Англии.

"Белых по понятным причинам на широкой публике свой образ жизни и фактический достаток не афишировал", - цитирует РИА Новости представителя СК.