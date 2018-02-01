Московский "Спартак" объявил о переходе футболиста бельгийского "Андерлехта" Софиана Ханни. Алжирец стал вторым новичком "красно-белых" в зимнее межсезонье после серба Николы Максимовича. Контракт с Ханни подписан на 3,5 года.

Забавный факт из биографии Софиана: он до 24 лет играл во втором дивизионе чемпионата Турции. В "Андерлехт" алжирец перешел в 2016 году. В дебютном сезоне в составе брюссельского клуба Ханни выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Софиан очень вовремя перешел в "Спартак". Дело в том, что в последнем контрольном матче "красно-белых" с софийским ЦСКА (0:0) на сборах в Испании мышечную травму получил Денис Глушаков. Сроки возвращения в строй капитана москвичей неизвестны. Не исключен вариант, при котором он пропустит первую встречу плей-офф Лиги Европы с "Атлетиком" 15 февраля. И заменить Глушакова будет призван как раз Ханни.