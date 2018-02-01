США не опубликуют засекреченную часть "кремлевского доклада"

Конгресс США не будет публиковать секретную часть "кремлевского доклада". Об этом заявил заместитель председателя комитета по международным делам сенатор Бен Кардин.

"Секретную часть? Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать", - цитирует его РИА Новости. Сенатор также отметил, что Конгресс "будет внимательно следить" за ситуацией вокруг "кремлевского доклада" и "проводить слушания" по этому вопросу. Сам Кардин разочарован тем, что в отношении лиц, указанных в докладе, не были введены санкции.

А вот его коллега - конгрессмен Брэд Шерман, член комитета по международным делам палаты представителей США, полагает, что "кремлевский список" малозначимый и является лишь намеком на возможное введение санкций. По его мнению, подобный список "не так сложно подготовить". "Я гарантирую, что если вы посадите семь российских журналистов в комнату на день и попросите их перечислить самых богатых людей в России и самых влиятельных людей в России, может быть, это займёт полдня", - цитирует Шермана РИА Новости.

Напомним, ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели. Позднее в Вашингтоне заявили о том, что на основе "кремлевского списка" в США намерены ввести новые санкции в отношении России.