Новости

Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток 12:38
Робот Curiosity прислал селфи на фоне марсианских гор 12:35
В Подмосковье три налетчика попытались ограбить банк 12:34
Опубликовано видео "кровавого" суперлуния 12:34
Под Ростовом задержали водителя попавшего в ДТП автобуса 12:31
Вышел трейлер нового сериала создателя Lost 12:27
Французская армия испытает боевых роботов 12:26
США не опубликуют засекреченную часть "кремлевского доклада" 12:20
Вступает в силу: что изменится в жизни белорусов в феврале 12:20
Американка рассказала, как Тупак Шакур с друзьями ее изнасиловал 12:15
Песков: Отстаивание прав спортсменов РФ в судах должно быть продолжено 12:07
Мэр Риги высмеял запуск мобильного приложения "Друг языка" в Латвии 12:03
Вышел трейлер хоррора про поедание волос "Мы не кошки" 11:59
Завершена регистрация спортсменов на Олимпиаду-2018 11:57
Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве 11:57
Конгресс не будет публиковать закрытую часть "кремлевского доклада" 11:46
Прокуратура начала проверку после задымления в самолете в Волгограде 11:45
Возобновлены съемки скандального сериала "Карточный домик" 11:44
Российские баянисты примут участие в музыкальном конкурсе в Гомеле 11:40
В Новосибирске в гараже обнаружили тела трех мужчин 11:35
Ученые рассказали, как подсолнечное масло может "посадить" печень 11:28
В Хабаровске завели дела из-за отравления 122 человек в школе 11:25
Видео: Турецкий надувной танк обманул курдов в Сирии 11:22
Самолет Москва - Ханты-Мансийск экстренно сел в Сыктывкаре 11:20
Две модели Lada вошли в число европейских бестселлеров 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
01.02.2018 12:20
Рубрика: В мире

США не опубликуют засекреченную часть "кремлевского доклада"

Текст: Юрий Когалов

Конгресс США не будет публиковать секретную часть "кремлевского доклада". Об этом заявил заместитель председателя комитета по международным делам сенатор Бен Кардин.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Публикация США "кремлевского списка" стала тревожным сигналом для ЕС

"Секретную часть? Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать", - цитирует его РИА Новости. Сенатор также отметил, что Конгресс "будет внимательно следить" за ситуацией вокруг "кремлевского доклада" и "проводить слушания" по этому вопросу. Сам Кардин разочарован тем, что в отношении лиц, указанных в докладе, не были введены санкции.

А вот его коллега - конгрессмен Брэд Шерман, член комитета по международным делам палаты представителей США, полагает, что "кремлевский список" малозначимый и является лишь намеком на возможное введение санкций. По его мнению, подобный список "не так сложно подготовить". "Я гарантирую, что если вы посадите семь российских журналистов в комнату на день и попросите их перечислить самых богатых людей в России и самых влиятельных людей в России, может быть, это займёт полдня", - цитирует Шермана РИА Новости.

Напомним, ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели. Позднее в Вашингтоне заявили о том, что на основе "кремлевского списка" в США намерены ввести новые санкции в отношении России.

Главное сегодня

Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве
Россия потребовала вернуть доступ к своей дипсобственности в США
"Русский Мистраль" завершит испытания в феврале
Резервный фонд России официально прекратил существование
США провели неудачные испытания системы ПРО на Гавайях