Стало известно, что нового будет в iOS 12

Новая версия мобильной операционной системы от Apple, iOS 12, получит ряд новых функций. Однако разработчики планируют сосредоточиться не на новшествах, а на улучшении качества ОС.

Как поясняет издание Bloomberg, руководство компании решило отложить введение некоторых ключевых обновлений операционной системы, первоначально запланированное на осень. Это касается, в частности, изменений на домашнем экране, а также усовершенствованного алгоритма сортировки фотографий.

В ближайшее время в Apple будут работать над улучшением производительности iOS. Это связано с критикой ошибок, которые были обнаружены в последних версиях операционной системы.

Впрочем, некоторые новшества тоже будут. Например, ряд приложенй для iPhone и Mac станут кроссплатформенными. Будет усовершенствована функция родительского контроля, а также приложения, связанные со здоровьем.

По традиции Apple планирует выпустить iOS 12 осенью.

В ближайшее время выйдет обновление для iPhone - iOS 11.3, которое позволит отключить функцию, замедляющую производительность мобильного устройства по мере старения батареи. В обновлении также будут улучшены AR-приложения, появятся новые видеорежимы для Apple Music и Apple News.