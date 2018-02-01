Студенты из Беларуси и Китая будут вместе изучать ядерную физику

Погружение в законы ядерной физики, математические расчеты термоядерных процессов и даже механические нюансы при проектировании АЭС станут общей "головной болью" для китайской и белорусской молодежи в институте, создаваемом на базе Белорусского университета (БГУ) и Даляньского политехнического университета в КНР. Об этом, слегка забегая за горизонт события, сообщила БЕЛТА начальник управления международного сотрудничества Министерства образования РБ Ирина Шитковская.

По ее словам, бюрократическая фаза проекта уже позади, а вся необходимая документация прошла техническую и академическую экспертизу. По окончании совместного учебного заведения путевку в большую науку и в технические отрасли будут получать специалисты в области "ядерной физики и технологии", "математики и информационных технологий", "механики и математического моделирования". Есть у вузовской новинки и еще одно преимущество: "его выпускники получат на руки дипломы обоих университетов", - уточнила представитель минобразования.

Дальнейшее развитие белорусского экспорта образовательных услуг отраслевое министерство связывает, прежде всего, с созданием аналогичных учебных и научных центров за рубежом. Работа на "образовательном рынке", пояснила представитель министерства, требует "новых подходов и стандартов, гибких методик", использования новейшего научного инструментария. Она напомнила, в частности, что с 2017 года открыт прием молодежи на совместный факультет технического университета РБ и Таджикского университета.

Продолжает подготовку специалистов и Ереванский филиал белорусского Международного экологического института имени А.Д. Сахарова. Популярностью пользуется у студентов совместный инженерно-технический факультет минского технического университета и душанбинского университета имени академика М.С. Осими. Аналогичную оценку можно адресовать и филиалу факультета доуниверситетского образования БГУ на базе вьетнамского высшего учебного заведения Бинь Зыонг. Кроме того, в общую копилку международного обучения студентов Ирина Шитковская включила и деятельность филиала университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) на базе Института компьютерных систем в Бостоне и Чикаго (США).

Формирование совместных учебных центров предъявляет и повышенные требования к знаниям иностранных языков в Беларуси, где в настоящее время обучается более 15 тысяч девушек и юношей из зарубежных стран. Три четверти - сверстники белорусской молодежи из государств СНГ, но все чаще за знаниями в Минск приезжают из Китая и Ирана, Индии и Ирака, многих африканских стран. А всего в этом учебном году, по данным министерства, образовательные программы на английском языке реализуют в 29 вузах по 73 специальностям.