Прирост запасов золота в России в 2018 году может составить 175 тонн. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

По его словам, наиболее перспективным регионом с точки зрения прироста запасов является Дальний Восток. Именно здесь будет сконцентрирована основная работа в 2018 году.

В прошлом году было открыто 57 месторождений золота и 75 месторождений углеводородного сырья. Наиболее значимым стало Центрально-Ольгинское месторождение.

Прирост запасов нефти в 2017 году составил 550 миллионов тонн, газа - 890 миллиардов кубометров. Как отметил Донской, прирост запасов превысил объем добычи.

При этом прирост углеводородов запасов в мире за счет новых открытий замедлился. Общие приросты запасов уже более десяти лет не обеспечивают восполнения добычи. "Во всем мире прирост запасов углеводородного сырья за счет новых открытий - самый низкий за последние 65 лет, с 1952 года", - отметил министр. По его словам, в прошлом году уровень восполнения составил только 11 процентов.

48,4 миллиарда рублей инвестировали российские компании в 2017 году в геолого-разведочные работы по твердым полезным ископаемым, за пятилетний период было открыто 351 месторождение - в основном на Дальнем Востоке и в Сибири

Российские компании инвестировали в 2017-м в геолого-разведочные работы по углеводородам 314 миллиардов рублей. Это почти столько же, сколько в "тучном" 2014 году. Тогда было 320 миллиардов, после инвестиции в геологоразведку только падали. В 2015 и 2016 годах компании инвестировали по 260 миллиардов рублей. Минприроды не ожидает сокращения инвестиций и по итогам 2018 года рассчитывает как минимум на простое воспроизводство запасов.