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Рубрика: В мире

В Пентагоне признали неудачу на испытаниях системы ПРО

Пентагон официально признал, что испытания системы противоракетной обороны Aegis, которые накануне были проведены в штате Гавайи, завершились неудачно.

"Я могу это подтвердить… Тест не оправдал наших ожиданий", - цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря американского военного ведомства Даны Уайт.

Фото: U.S Navy/Wikipedia.org
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Она добавила, что Пентагон сделает "соответствующие выводы" после того, как завершится анализ результатов испытаний.

Накануне стало известно, что запущенная с наземной установки на Гавайях зенитная ракета SM-3 не перехватила объект, выпущенный с самолета.

Напомним, Гавайи являются потенциальной целью вероятного противника США, в частности, Северной Кореи. Разумеется, власти обеспокоены укреплением противовоздушной обороны в этом регионе. 

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