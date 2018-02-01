В Пентагоне признали неудачу на испытаниях системы ПРО

Пентагон официально признал, что испытания системы противоракетной обороны Aegis, которые накануне были проведены в штате Гавайи, завершились неудачно.

"Я могу это подтвердить… Тест не оправдал наших ожиданий", - цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря американского военного ведомства Даны Уайт.

Она добавила, что Пентагон сделает "соответствующие выводы" после того, как завершится анализ результатов испытаний.

Накануне стало известно, что запущенная с наземной установки на Гавайях зенитная ракета SM-3 не перехватила объект, выпущенный с самолета.

Напомним, Гавайи являются потенциальной целью вероятного противника США, в частности, Северной Кореи. Разумеется, власти обеспокоены укреплением противовоздушной обороны в этом регионе.