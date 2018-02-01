ВЦИОМ: Две трети россиян готовы проголосовать за Путина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил очередной электоральный рейтинг кандидатов в президенты. Лидирует действующий президент Владимир Путин с большим отрывом от остальных.

Высокой остается декларируемая явка. По данным опроса, на участки 18 марта точно намерены прийти 71% россиян. Еще 10% заявляют о потенциальной готовности (ответ "скорее приму"). Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 11% опрошенных.

Что касается кандидатов, отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы две трети (69,9%) россиян.

Второе и третье места делят кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,2%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,9%).

За Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") могут проголосовать 1,2% избирателей, за Григория Явлинского ("Яблоко") - 0,9%, за Бориса Титова (Партия Роста) - 0,3%.

Неопределившихся, по данным ВЦИОМ, порядка 9,2% (столько граждан затруднились с ответом о предпочтениях).

Социологи задавали респондентам вопрос: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?"

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26-28 января 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке объемом 3000 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.