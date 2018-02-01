В четверг президент отправился в город Ростов-на-Дону, где осмотрел новый аэропорт, посетил завод "Ростсельмаш" и попробовал себя в качестве комбайнера, а также прокомментировал решение спортивного арбитража по российским спортсменам.

"В любой системе права конечная инстанция принятия решений - суд. И к решению суда все должны относиться с уважением", - сказал Владимир Путин. "Но в суде, как правило, рассматриваются как минимум две точки зрения. То есть двух спорящих сторон. И нужно относиться не только с уважением к решению суда, - а оно нас, безусловно, не может не радовать, подтверждает нашу позицию о том, что подавляющее большинство наших спортсменов абсолютно чистые спортсмены, не употреблявшие допинг, - но нужно также с уважением относиться и к той стороне, у которой мы выиграли в споре", - подчеркнул он.

"Поэтому я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, а нужно относиться к этому спокойно, с уважением к тем организациям, в которых соответствующие решения принимали раньше, имея в виду, что, во-первых, мы рады за тех спортсменов, которых CAS поддержал, но не всех стопроцентно оправдали - первое, и второе - нам самим есть над чем работать", - заявил президент. "Совершенно точно - с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики, и мы будем настойчиво это делать вместе с ВАДА, вместе с МОК и другими международными организациями", - заключил он.

Завод "Ростсельмаш" - крупнейший производитель сельхозтехники в СНГ. Путин зашел в цех сборки тракторов и сел на место оператора комбайна в симуляторе - это как авиасимулятор, только для уборки зерновых. "Завел" виртуальную машину и приступил к "уборке" урожая. "Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", - пошутил он.

Рабочим президент рассказал о шансах снижения цен на бензин: "Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства". Нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть и акцизами. "Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас - под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", - объяснил Путин.

Еще глава государства подсказал выход обеспокоенному ипотекой рабочему: "Вы женаты? Нет? Я вам хочу дать хороший совет: девушки у вас такие красивые. Первое. Второе - вы как только женитесь, нужно сразу заводить ребенка и сразу будете получать поддержку за рождение первого ребенка, а если будет второй и третий - у вас сразу ставка по ипотечному кредиту будет не больше 6 проц., потому что все, что выше, будет оплачивать государство".

Рабочим президент рассказал о шансах снижения цен на бензин

Завод президент похвалил за "агрессивную политику" в хорошем смысле слова: "Вы продаете вашу технику в 37 стран. А если так дальше дело пойдет... лет через 5-7 это будет уже 60-65 стран". Он вспомнил, что когда посещал "Ростсельмаш" в 2008-2009 годах, вся территория была заполнена техникой, которую никто не покупал из-за мирового финансового кризиса: "Тревога была страшная... Была угроза, что предприятие полностью остановится". Но было решено помочь. "Я помню, я был председателем правительства, меня за это критиковали сильно, потому что это были не очень либеральные и не очень рыночные решения отчасти, касавшиеся поддержки напрямую предприятий отрасли. Но я считаю, что мы не нарушили никаких наших международных обязательств, в том числе в рамках ВТО", - сказал он. В таких условиях практически любая страна прежде всего думает о своих производителях и о рабочих местах внутри страны, "а не обеспечивает поддержание рабочих мест за границей".

Перед тем как приехать на завод, президент осмотрел новый аэропорт Платов и - с вертолета - стадион "Ростов Арена", где будут проходить матчи чемпионата мира. Также глава государства дал старт работе нового энергоблока Ростовской АЭС. "В прошлом году атомная энергетика выдала абсолютный рекордный показатель - 200 млрд кВт/ч", - констатировал он. "У нас в целом в общем объеме генерации 19 процентов атомная энергетика выдает, но мы будем и дальше развивать эту отрасль", - сказал Путин. "Конечно, очень важно, что наша компетенция признана во всем мире", - добавил он.

По итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1 процент, заявил глава государства на заседании президиума Госсовета по развитию промышленного потенциала регионов: "Безусловно, это удовлетворить нас не может". "Ряд секторов показывают хорошую динамику - это транспортное машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая и химическая промышленность", - перечислил он. Чтобы расширить полномочия регионов по обеспечению экономического роста, Путин предложил включить средства, направляемые на развитие экономики, в состав модельного бюджета регионов, т.е. рассматривать их как обязательные расходы региональных властей. Также он призвал оперативно решать ключевые вопросы промышленников - выделение земельных участков, обеспечение их инженерной инфраструктурой, развитие дорожной сети, ввод в строй энергомощностей.

Еще президент согласился поручить минэкономразвития подготовить доклад для снятия моратория на создание особых экономических зон, предложил запретить субсидии при покупке иностранной сельхозтехники. При этом работу Фонда развития промышленности Путин оценил как "удовлетворительную". "Скажем так, чтобы не перехвалить никого", - добавил он.