Во французском Кале две группы мигрантов устроили массовую драку

Во французском городе Кале произошло столкновение между двумя группами мигрантов, ожидающих переправки в Великобританию, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По данным полиции, конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Афганистана. Четыре человека получили огнестрельные ранения.

Власти города по этому поводу проведут экстренное совещание с участием главы МВД республики Жераром Коллоном.

Напомним, что расположенный на берегу Ла-Манша город стал центром притяжения для тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока, пытающихся любыми путями попасть в Великобританию.