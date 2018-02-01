По данным опроса "РГ", самым популярным предметом на ЕГЭ по выбору в этом году снова станет обществознание.

Единый госэкзамен решит, за какой профессией ты придешь в вуз. Фото: Сергей Михеев/РГ

32 процента читателей "РГ" рассказали, что они сами или их дети будут сдавать этот предмет. Следом идет ЕГЭ по истории, который будут сдавать 25 процентов опрошенных. На третьем месте по популярности физика и литература - по 9 процентов, на четвертом - иностранные языки, затем идут география, информатика, биология и химия.

Что это значит? Снова большая часть выпускников хочет пойти в юристы и экономисты, но все больше тех, кого интересуют инженерные специальности. Есть устойчивый спрос на гуманитарные направления.

1 февраля выпускники закончили подавать заявления на сдачу ЕГЭ. Единый госэкзамен по математике и русскому языку - обязательные. Остальные ЕГЭ можно сдавать, а можно и не сдавать. Для получения аттестата математики и русского достаточно. А вот в вузах попросят принести результаты трех или даже четырех ЕГЭ.

Выпускникам надо понимать: чем больше дополнительных экзаменов на ЕГЭ они выбрали, тем выше шансы поступить в вузы. Дело в том, что по правилам минобрнауки университеты могут сами определять, какие ЕГЭ учитывать. В любом случае, это всегда русский язык, а вот остальной набор может меняться, даже если речь идет о сходных специальностях.

Чем больше ЕГЭ по выбору - тем выше шансы стать студентом

Допустим, вас интересуют психологические науки, и вы хотите пойти на психологию, клиническую психологию или психологию служебной деятельности. Обязательными ЕГЭ в любом вузе будут русский язык и биология. А вот каким будет третий ЕГЭ - решает сам университет. Где-то это может быть математика, где-то информатика или даже иностранный язык.

Если вы выбрали направления "социальная работа", "организация работы с молодежью", "история", "религиоведение", то придется принести ЕГЭ по русскому языку и истории - это однозначно, а третьим экзаменом могут быть обществознание, география, литература или иностранный язык.

С техническими дисциплинами - то же самое. Вы собрались подавать документы в вузы на специальности "математика", "оптотехника", "приборостроение", "ядерная физика и технология"? Обязательно нужны будут ЕГЭ по русскому языку, математике. А третьим экзаменом могут быть физика, химия, информатика или иностранный язык. Это уж как решит вуз.

Если вы написали заявления на дополнительные ЕГЭ по физике и информатике (плюс у вас есть два обязательных ЕГЭ по русскому и профильной математике), сможете выбирать почти из 80 разных направлений! И это не только традиционные математика и физика. Но еще и, например, "агроинженерия", "нефтегазовое дело", "стандартизация и метрология", "инноватика", "мехатроника и робототехника" и другие. С одним дополнительным ЕГЭ выбор меньше.

Тем, кто хочет сдавать ЕГЭ по обществознанию и истории, можно поступать на два-три десятка специальностей. Это в числе прочих "философия", "политология", "юриспруденция", "международные отношения", "религиоведение", "издательское дело", "социология", "экономика", "менеджмент".

Где пригодится ЕГЭ по литературе? Абсолютно точно - во всех вузах на специальностях "журналистика", "филология", "телевидение", "театроведение", "музыковедение", "медиакоммуникации".

В вузах с 2018 года появилась специальность - "судебная и прокурорская деятельность", которая отделена от похожего направления "правоохранительная деятельность". Во всех университетах на эти специальности вас попросят принести ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а вот третьим экзаменом могут быть история, информатика или иностранный язык. Уточнять информацию надо на сайте каждого конкретного вуза.

Еще одна новость для абитуриентов: с этого года могут измениться правила набора целевиков. Минобрнауки подготовило поправки в законодательство. Студент-целевик будет обязан освоить образовательную программу, иными словами, отчисление за двойки может являться условием для штрафов. На предприятии, которое направило студента на учебу, придется отработать не менее трех лет, а если работодатель не сможет обеспечить молодого сотрудника работой, то заплатит штраф сам - трехкратный размер среднего заработка в этом регионе.

От первого лица

Ольга Васильева, министр образования и науки России

- Система государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ, стала понятной, прозрачной и больше не нуждается в каких-либо кардинальных изменениях. Главная задача сейчас - избежать натаскивания по конкретным предметам.

Конкретно

Самые частые ошибки на ЕГЭ по выбору

Обществознание: ученики плохо знают раздел "политика", не понимают разницы между правительством и Госдумой с Советом Федерации. Самыми сложными вопросами на ЕГЭ в 2017 году оказались те, где надо было раскрыть смысл понятия или найти обобщающее понятие. Например, выпускникам предлагается найти такое понятие для слов "прибыль, доход, заработная плата, процент, рента". Правильный ответ "доход" не смогли дать 60 процентов.

История: не такой уж простой экзамен. В прошлом году 8 процентов получили "двойки", а годом раньше таких было 16 процентов! Слабые места - ХХ век, в том числе Великая Отечественная война, чтение карт, вопросы, связанные с общим культурным уровнем. Допустим, не все знают, кто написал "Тихий Дон" и "Один день Ивана Денисовича".

Физика: с прошлого года задания первой части ЕГЭ изменились. Эксперты убрали вопросы с выбором ответа и заменили их заданиями с кратным ответом. Сложнее всего даются ученикам темы, связанные с квантовой физикой и электродинамикой, школьники довольно прилично знают теорию, но не умеют решать задачи.

Литература: самое трудное для выпускников - определить род или жанр литературного произведения, литературные направления и течения, дать анализ лирики.Итоги прошлого года показали, что ученики плохо знают лирику Пушкина и Лермонтова, 42 процента не смогли назвать главного героя гоголевского "Ревизора". Многие не знают содержание романа Гончарова "Обломов". С Толстым - беда. Из тех, кто писал сочинение по "Войне и миру", ни один не сумел набрать максимального балла.

Пять вопросов о поступлении

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Надо ли при поступлении в МГУ сдавать дополнительное вступительное испытание победителям и призерам олимпиад школьников?

- Нет, они поступают без экзаменов, по тому профилю, по которому стали победителями или призерами олимпиад. Но надо набрать на ЕГЭ не меньше 75 баллов по этому предмету.

Как влияют результаты ОГЭ в девятом классе на поступление?

- Результаты ОГЭ не учитываются, для поступления надо иметь результаты единого госэкзамена в 11-м классе.

Нужен ли ЕГЭ по английскому языку для поступления на юридический факультет?

- Нет, не нужен. При поступлении на юрфак надо будет принести ЕГЭ по истории, обществознанию, русскому языку и сдать дополнительное вступительное испытание по обществознанию. Проходной балл в прошлом году на юрфаке на бюджетном отделении был 347 баллов за четыре экзамена.

Когда будет известно расписание дополнительного вступительного испытания по химии?

- Дополнительные вступительные испытания есть на всех факультетах МГУ. Расписание будет объявлено на сайте не позднее 1 июня.

Хочу подать документы на факультеты МГУ, где есть дополнительный экзамен по истории. Сколько раз придется сдавать историю - один или на каждый факультет по отдельности?

- Нет, сдавать экзамен вам придется один раз, а мы уже потом будем смотреть на результаты применительно для тех факультетов, куда вы подали документы.

Можно будет перевестись с бюджета в МГУ на бюджет в филиал МГУ в Севастополе?

- Да, при определенных условиях такая возможность есть. В филиале открыто 10 направлений подготовки, например, психология, биология, физика, география, прикладная математика и информатика.