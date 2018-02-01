Завершена регистрация спортсменов на Олимпиаду-2018

Завершилась регистрация спортсменов, которые будут участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Игр.

В общей сложности зарегистрировано 2925 атлетов из 92 национальных олимпийских комитетов. Отмечается, что это будет самое большое число спортсменов за всю историю зимних Олимпиад.

Среди них - и 169 россиян, которые будут выступать в нейтральном статусе. Официально они будут называться "Олимпийскими атлетами из России".

Кроме того, сообщается, что в числе стран-участниц будет шесть дебютантов зимних Игр. Это Эквадор (лыжи), Эритрея (горные лыжи), Косово (горные лыжи), Малайзия (фигурное катание), Нигерия (бобслей и скелетон) и Сингапур (конькобежный спорт).