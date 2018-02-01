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Рубрика: Спорт

Меньше ста не забивать

"Зенит" и "Летувос Ритас" сыграли сверхрезультативный матч в Топ-16 Еврокубка - 113:100
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)
В четверг вечером московский ЦСКА провел очередной матч баскетбольной Евролиги. Игра армейцев против мадридского "Реала" завершилась уже после подписания этого номера "РГ" в печать. А чуть ранее три российских коллектива удачно сыграли в рамках Топ-16 Еврокубка.
Кайл Курич стал самым результативным игроком "Зенита" - 20 очков. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Кайл Курич стал самым результативным игроком "Зенита" - 20 очков. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Кайл Курич стал самым результативным игроком "Зенита" - 20 очков. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Питерский "Зенит" к домашнему поединку против литовского "Летувос Ритас" в ситуации "ни шагу назад". При равном балансе побед и поражении команде Василия Карасева надо было кровь из носу обыгрывать парней Римаса Куртинайтиса, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. "Зенит" этого добился, но в весьма необычном стиле.

Первую четверть питерцы провели почти образцово, создав в этом отрезке хороший задел - 31:18. Ну а дальше обе команды показали достаточно бесшабашный баскетбол, не особенно отрабатывая в обороне.

Болельщикам такая результативность должна была понравиться - редко когда в матчах европейских команд уже в основное время оба клуба набирают трехзначное количество очков. Скажем, в Еврокубке этого сезона сверхкрупный счет был зафиксирован в этом сезоне дважды, но в обоих случаях команды определяли победителя в овертаймах. "Зениту" и "Летувос Ритасу" хватило 40 минут, чтобы установить счет 113:100 в пользу хозяев.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Понимали, что в случае поражения мы теряем практически все шансы на продолжение борьбы, - приводит слова наставника "Зенита Василия Карасева официальный сайт клуба. - Мы хорошо начали матч, грамотно действовали в защите. После третьей четверти слишком рано поверили в то, что матч выигран, расслабились, получили нервозную последнюю десятиминутку, но смогли довести матч до победы.

Таким образом, в таблице группы F перед последним туром сложилась следующая ситуация. "Бавария" точно вышла в плей-офф - у нее четыре победы при одном поражении. Вторая путевка в следующий раунд будет разыграна в Турине, куда отправляется "Зенит". Питерцы имеют три победы при двух поражениях, у итальянского "Фиата" обратная пропорция. Личная встреча в Петербурге завершилась победой "Зенита" с разницей в 11 очков. Теперь команда Карасева может позволить себе уступить, но не более 10 баллов.

Казанский УНИКС тоже сделал важный шаг к выходу из группы. В гостях команда Димитриса Прифтиса смогла одолеть французский "Асвел". Здесь, в отличие от Петербурга, команды сыграли в предельно оборонительный баскетбол, а победителя пришлось определять в овертайме, где российский клуб оказался сильнее - 83:77. В группе H, где выступают казанцы, теперь три команды имеют по три победы при двух поражениях - это "Асвел", УНИКС и "Реджо-Эмилия". Российскому клубу в последнем туре играть против аутсайдера квартета, причем поединок с "Лиможем" пройдет в Казани. Ну а поскольку прямые конкуренты встречаются друг с другом и кто-то из них точно проиграет, то победа над французами гарантирует казанцам место в плей-офф.

Ну и наконец, "Локомотив-Кубань" не просто вышел в плей-офф Еврокубка, но и гарантировал себе первое место в группе. Краснодарцы переиграли на своем паркете черногорскую "Будучность" 77:66, одержав уже 26-ю победу подряд.

Тем временем

Единая лига ВТБ объявила стартовые пятерки на Матч звезд, который состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Василий Карасев, который будет руководить сборной "Звезд России", сделал следующий выбор: Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (ЦСКА). Сборная "Звезд мира", которую возглавляет Саша Обрадович, начнет матч-шоу в следующем сочетании: Хоакин Колом (УНИКС), Нандо де Коло (ЦСКА), Коти Кларк ("Автодор"), Энтони Гилл ("Химки"), Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань").

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