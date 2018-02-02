Новости

В ДНР обстрел минобороны расценили как подготовку к наступлению 00:25
В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла огонь по сверстникам 00:18
ЦРУ объявило о желании продолжить сотрудничать с Россией 01.02.2018
Минсельхоз РФ начал принимать заявки на краткосрочные кредиты 01.02.2018
Власти Анкары назвали диверсией взрыв в здании налоговой инспекции 01.02.2018
Анализ: Российские миллиардеры за месяц заработали 16,8 млрд долларов 01.02.2018
В Пентагоне признали неудачу на испытаниях системы ПРО 01.02.2018
Студенты из Беларуси и Китая будут вместе изучать ядерную физику 01.02.2018
СК РФ рассказал о "сладкой жизни" Белых до ареста 01.02.2018
МИД РФ упрекнул Пентагон в русофобских настроениях 01.02.2018
Во французском Кале две группы мигрантов устроили массовую драку 01.02.2018
Штрафы за нарушение ПДД будут пополнять дорожные фонды 01.02.2018
Минфин поддержит программу приобретения отечественной сельхозтехники 01.02.2018
WBA лишила российского боксера Лебедева пояса чемпиона мира 01.02.2018
При обстреле здания Минобороны ДНР никто не пострадал 01.02.2018
Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима 01.02.2018
Первые контракты по проектному финансированию подпишут на форуме в Сочи 01.02.2018
При взрыве в налоговой инспекции в Анкаре пострадали три человека 01.02.2018
Вышел атмосферный трейлер очередного сериала по Стивену Кингу 01.02.2018
МВФ выступил против повышения зарплат украинцам 01.02.2018
В Орле задержан подозреваемый в убийстве столичного чиновника 01.02.2018
В Москве откроются библиотеки комиксов и дизайна 01.02.2018
Стартовали продажи "дешевой" версии внедорожника Toyota Fortuner 01.02.2018
Девочка-подросток начала стрельбу в одной из школ Лос-Анджелеса 01.02.2018
В Донецке обстреляли из гранатомета здание Минобороны ДНР 01.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
02.02.2018 00:05
Рубрика: Культура

От Дербента до Чукотки

"Большие гастроли" охватят все российские регионы
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Столичный выпуск №7486 (23)
В феврале стартует новый этап крупнейшего российского театрального проекта "Большие гастроли", который реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. В 2018 году 270 театров выступят во всех 85 регионах России, а количество показов спектаклей превысит 2000.
Александр Журавский: "Большие гастроли" становятся не просто большими, а тотальными. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Александр Журавский: "Большие гастроли" становятся не просто большими, а тотальными. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Александр Журавский: "Большие гастроли" становятся не просто большими, а тотальными. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Большие гастроли становятся не просто большими, а тотальными, охватывающими всю страну от Калининграда до Камчатки и от Дербента до Чукотки, - комментировал планы статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. - Гастрольные рекорды превысили все советские показатели - такого глобального проекта не было даже в Советском Союзе. 270 театров и более 200 городов - это начальная цифра, и в течение года она будет увеличиваться. Также как и количество показов - в прошлом году мы показали более 1700 спектаклей, в этом году легко перешли рубеж двух тысяч".

Фото: Photoxpress
Как в театре Любимова отмечают юбилей Высоцкого

Открывать "Большие гастроли" будут спектакли Вахтанговского театра в Санкт-Петербурге. "Через неделю едем в Питер, - поделился директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. - Помимо этого у нас два серьезных проекта: в июне - июле - Омск и в апреле - мае - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск и Владивосток, там мы покажем порядка 17 названий. Театр уедет из Москвы почти на три недели, и мы будем гастролировать по Дальнему Востоку. При этом и Москву не забудем - будем работать и на Арбате.

Театр Вахтангова может себе это позволить, потому что у большинства наших спектаклей, которые часто уезжают на гастроли, есть два комплекта декораций, реквизита и костюмов. Мы можем отправить все наши декорации за два месяца на Дальний Восток и ждать их возвращения два месяца в Москву".

На что худрук Губернского театра Сергей Безруков заметил: "У нас нет второго комплекта декораций. Вахтанговским традициям мы последовать не можем, но у Губернского театра все впереди. А в этом году у нас Астрахань, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, огромные площадки на три тысячи мест. Масштабный спектакль "Высоцкий" востребован, - как про нас говорили гастрольные агенты, мы практически переплюнули шоу Филиппа Киркорова по количеству декораций и числу людей - 80 человек, которые вывозятся на один спектакль".

Ректор Школы-студии МХАТ и заместитель худрука Художественного театра Игорь Золотовицкий тему продолжил: "У МХТа есть три комплекта актеров, мы их возим. Замечательно, что несмотря на все кризисы и перипетии, эта программа продолжается.

Мои пожелания - конечно, надо больше привлекать театральных студентов. Это более чем почетная миссия и по отношению к студентам, которые поедут, и по отношению к молодежи, которая будет их принимать".

Главное сегодня

Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима
CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов
Ликвидация боевика в Нижнем Новгороде попала на видео
Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве
Россия потребовала вернуть доступ к своей дипсобственности в США