В феврале стартует новый этап крупнейшего российского театрального проекта "Большие гастроли", который реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. В 2018 году 270 театров выступят во всех 85 регионах России, а количество показов спектаклей превысит 2000.

"Большие гастроли становятся не просто большими, а тотальными, охватывающими всю страну от Калининграда до Камчатки и от Дербента до Чукотки, - комментировал планы статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. - Гастрольные рекорды превысили все советские показатели - такого глобального проекта не было даже в Советском Союзе. 270 театров и более 200 городов - это начальная цифра, и в течение года она будет увеличиваться. Также как и количество показов - в прошлом году мы показали более 1700 спектаклей, в этом году легко перешли рубеж двух тысяч".

Открывать "Большие гастроли" будут спектакли Вахтанговского театра в Санкт-Петербурге. "Через неделю едем в Питер, - поделился директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. - Помимо этого у нас два серьезных проекта: в июне - июле - Омск и в апреле - мае - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск и Владивосток, там мы покажем порядка 17 названий. Театр уедет из Москвы почти на три недели, и мы будем гастролировать по Дальнему Востоку. При этом и Москву не забудем - будем работать и на Арбате.

Театр Вахтангова может себе это позволить, потому что у большинства наших спектаклей, которые часто уезжают на гастроли, есть два комплекта декораций, реквизита и костюмов. Мы можем отправить все наши декорации за два месяца на Дальний Восток и ждать их возвращения два месяца в Москву".

На что худрук Губернского театра Сергей Безруков заметил: "У нас нет второго комплекта декораций. Вахтанговским традициям мы последовать не можем, но у Губернского театра все впереди. А в этом году у нас Астрахань, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, огромные площадки на три тысячи мест. Масштабный спектакль "Высоцкий" востребован, - как про нас говорили гастрольные агенты, мы практически переплюнули шоу Филиппа Киркорова по количеству декораций и числу людей - 80 человек, которые вывозятся на один спектакль".

Ректор Школы-студии МХАТ и заместитель худрука Художественного театра Игорь Золотовицкий тему продолжил: "У МХТа есть три комплекта актеров, мы их возим. Замечательно, что несмотря на все кризисы и перипетии, эта программа продолжается.

Мои пожелания - конечно, надо больше привлекать театральных студентов. Это более чем почетная миссия и по отношению к студентам, которые поедут, и по отношению к молодежи, которая будет их принимать".