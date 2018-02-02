Банк России открыл хаб по борьбе с мошенниками на финансовом рынке

Банк России открыл в Краснодаре Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. В открытии принял участие первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Это хаб по сбору и анализу информации о новых схемах мошенничества, от вариаций классических финансовых пирамид до самых экзотических способов отъема денег. Создание центра - часть плана по выявлению тех, кто стоит за всем этим разнообразием.

Как правило, новые мошеннические схемы возникают либо в Москве, либо на Юге: люди, которые заработали денег, стараются уезжать на пенсию туда, где теплее, а вслед за ними в Краснодарский край тянутся и злоумышленники. Обкатав новую форму изъятия денег, они переносят ее на соседний регион, оттуда - в следующий и так постепенно мигрируют с юга в центр и далее - на восток и север страны. Поэтому для Центра и было выбрано такое место расположения, объяснил "Российской газете" директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Работа хаба и центрального аппарата тесно взаимосвязана, и мы рассчитываем, что сможем достаточно быстро выявлять основную часть новых форм финансового мошенничества". В краснодарском центре собраны сотрудники со всей страны, в том числе из Москвы.

"Раз какая-то организация предоставляет услуги непонятного характера и собирает деньги под 25 процентов годовых, то мы все на бытовом уровне понимаем, что там что-то нечисто, - говорит Лях. - Но нужно еще описать это таким образом, чтобы правоохранительные органы могли принять заявление и возбудить уголовное дело". Обеспечение необходимой методологии как раз и будет являться ключевой задачей хаба.

Одновременно с начала этого года во всех главных управлениях Банка России (их семь вместе с Южным в Краснодаре) созданы отделы противодействия нелегальной деятельности. Они напрямую занимаются выявлением правонарушений, а также взаимодействием с правоохранительными органами в плане методологии сбора данных об организаторах преступных схем, предоставления им консультаций и информации для возбуждения уголовных дел. Они подключают к своей работе отделения Банка России, которые есть в каждом регионе, и легальные финансовые организации, заинтересованные в борьбе с недобросовестными конкурентами.

Эти отделы должны предоставлять правоохранителям уже "упакованные" кейсы, чтобы те довели их до суда. "Зачастую проблема в том, что ущерб от деятельности мошенников для каждого пострадавшего небольшой - 5-10 тысяч рублей, поэтому многие предпочитают смириться с потерей денег и никуда не обращаются", - отмечает Валерий Лях. Из-за этого сейчас невозможно даже достоверно оценить масштабы преступного бизнеса. Теперь Банк России готов измерить общий ущерб и проследить, куда уходят эти деньги.