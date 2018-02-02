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02.02.2018 20:35
Рубрика: Спорт

Биатлонист Шипулин объявил о присоединении к Putin Team

Текст: Данила Жиляев

Общественное движение Putin Team, организованное хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку президента РФ Владимира Путина, пополнилось новым участником. О присоединении к нему объявил прославленный биатлонист Антон Шипулин, являющийся также доверенным лицом главы государства.

"Вы все прекрасно знаете, что даже в личном виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами в эстафетах, к которым я всегда трепетно отношусь не только на соревнованиях, но и в жизни, - написал Антон в своем Instagram. - Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team - это моя команда. Это мой выбор. Я в Putin Team!"

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Антон Шипулин - олимпийский чемпион Сочи-2014 и бронзовый призер Игр в Ванкувере-2010. На его счету "золото" и по три серебряные и бронзовые награды мировых первенств. Он оказался в числе атлетов, не получивших приглашение на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, что вызвало недоумение его иностранных коллег. Шипулин был отстранен от Игр решением Международного олимпийского комитета (МОК), который исходил из бездоказательных обвинений со стороны беглого экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен выразил недоумение в связи с тем, что МОК доверяет словам дискредитировавшей себя личности.

"МОК должно быть стыдно за этот хаос, - приводят слова Свендсена норвежские СМИ. - Не понимаю, как можно верить словам Родченкова, как и докладу Макларена, где много странностей, но практически нет аргументов. Мне очень жаль в этой ситуации Антона Шипулина, он готовился к Играм наравне с остальными".

Шипулин: Я ни разу не дал повода усомниться в том, что я "чист"

Вы все прекрасно знаете, что даже в личном виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами в эстафетах, к которым я всегда трепетно отношусь не только на соревнованиях, но и в жизни. Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team - это моя команда. Это мой выбор. Я в PutinTeam!#PutinTeam #КомандаПутина

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

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