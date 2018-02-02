Благодаря России из плена в Ливии освобожден белорусский военный

Благодаря содействию представителей России в Ливии из плена освобожден военный специалист из Беларуси, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Вячеслав Качура. Об этом сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"После долгих переговоров нам удалось добиться освобождения Вячеслава Качуры, который находился в заключении в Ливии на протяжении последних шести с половиной лет", - рассказал РИА Новости Деньгов.

Он отметил, что освобождением занимался лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в координации с МИД России и российской контактной группой по внутриливийскому урегулированию. Сообщается, что освобожденный белорус чувствует себя хорошо.

Качура прибыл в Ливию в июне 2011 году в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе того же года он вместе с другими специалистами был задержан мятежниками, им обвинили в сотрудничестве с режимом экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Часть задержанных впоследствии удалось освободить.