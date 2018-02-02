Новости

В аэропорту Симферополь с самолета сняли дебошира 12:28
Cтивен Моффат рассказал о будущем телесериала "Шерлок" 12:28
В Самаре ученые создадут "цифровое" сердце 12:25
"Дыра" в капитале банка "Новопокровский" составила 2,3 млрд рублей 12:17
Фото: В Брянске старую "Волгу" превратили в безумный хот-род 12:11
В Гватемале с помощью оптического локатора нашли тысячи дворцов майя 12:08
В Якутии найден крупный фрагмент запущенного с Восточного "Союза" 12:03
Минэкономразвития определило банки для льготного кредитования бизнеса 11:50
В отношении главного архитектора Махачкалы возбуждено дело 11:50
Экспортный потенциал России по сахару вырос до миллиона тонн 11:44
В Омске возбудили второе дело о гибели пяти жильцов общежития 11:40
В Московском зоопарке родился детеныш овцебыка 11:35
В Москве студент упал на рельсы на станции "Таганская" 11:23
Глава ЦБ предупредила "карманные" банки о неизбежном крахе 11:20
Виктор Сухоруков предложил "Пчеле" из "Бригады" уйти в монастырь 11:18
Россияне для отдыха на 23 февраля предпочли Минск другим городам СНГ 11:10
Фото: выпавший из окна актер Василий Степанов вернулся в кино 11:05
В Махачкале задержан главный архитектор города 11:00
Новгородцы сутки стояли в очереди ради записи детей в первый класс 10:59
Погрузку Т-90С на грузовое судно для отправки в Ирак сняли на видео 10:57
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 150 боеприпасов 10:52
Штрафы за сомнительные банковские операции повысят в десятки раз 10:48
МИД: Граждане РФ не пострадали при наезде минивэна на пешеходов в КНР 10:45
Дукурс: После решения CAS Макларен и Освальд выглядят идиотами 10:45
У КНДР нашли подземную армию 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
02.02.2018 11:59
Проект: Медиацентр

Дальний Восток становится ближе

1 февраля в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция на тему "Дальневосточный гектар": один год всероссийского этапа программы". Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России.

Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

"С момента старта программы у нас накопилось более 100 тысяч заявлений, - рассказывает Павел Волков, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока. - Уже получили дальневосточные га чуть более 35 тысяч граждан. В стадии оформления договоров чуть более восьми тысяч, и на рассмотрении заявлений находятся чуть более пяти тысяч заявлений".

Лидером по количеству заявлений на оформление территории является Приморский край. Далее - Республика Саха - Якутия, Хабаровский край, Сахалинская область. Большинство заявителей - это граждане, проживающие на Дальнем Востоке. На остальные регионы приходится меньшая часть, но среди них выделяются центральные - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Важной особенностью программы является возможность дистанционного выбора участка.

"Самое интересное в том, что вы все можете сделать, не выходя из дома с помощью интернета, это ничего не будет вам стоить, - отмечает Волков. - Также важно, что на всем протяжении освоения гектара вы можете взаимодействовать с системой онлайн, то есть вы не обязаны посещать конторы и стоять в очередях".

Совершенствуются и способы коммуникации органов власти с Росреестром. "Раньше заявления от уполномоченных органов приходилось подавать в бумажном виде, - говорит Андрей Приданкин, заместитель руководителя Росреестра. - С понедельника этот рудимент исчезает, и мы вводим в эксплуатацию версию, в которой через личные кабинеты уполномоченных органов и Росреестра будет происходить обмен заявлениями на учет и на регистрацию уже полностью в электронном виде".

Предусмотрена также возможность оформления земельного участка дальневосточного гектара через МФЦ - они работают во всех регионах.

"Мы обучили свыше 20 тысяч специалистов МФЦ по всей стране, - комментирует генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. - Совместно с Росреестром в течение двух месяцев мы работали в онлайне с системой "Тестер". В любом отделении МФЦ в РФ вы можете получить информацию и поддержку по получению дальневосточного гектара. Все уполномоченные органы Дальнего Востока знают, как выдавать гектары и могут оказать необходимую помощь".

За прошедший год была проделана работа по снижению количества закрытых зон. Стало доступно более 40 тысяч квадратных километров земли, которая раньше была закрыта для участия в программе. Преимущественно это охотугодья и земли министерства обороны.

"Мы столкнулись с тем, что граждане начали создавать совместные пункты, агломерации, - добавил Тимаков. - Это большое количество участков - от 50 до нескольких сотен. Мы разработали пособие, как можно создать новый населенный пункт. Это будут полноценные населенные пункты, с названием и индексом".

Главное сегодня

Штрафы за сомнительные банковские операции повысят в десятки раз
Медведев призвал страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютам
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Опубликованы уникальные документы о защитниках Сталинграда
Военная авиация США не откажется от полетов над Черным морем