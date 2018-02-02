1 февраля в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция на тему "Дальневосточный гектар": один год всероссийского этапа программы". Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России.

Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

"С момента старта программы у нас накопилось более 100 тысяч заявлений, - рассказывает Павел Волков, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока. - Уже получили дальневосточные га чуть более 35 тысяч граждан. В стадии оформления договоров чуть более восьми тысяч, и на рассмотрении заявлений находятся чуть более пяти тысяч заявлений".

Лидером по количеству заявлений на оформление территории является Приморский край. Далее - Республика Саха - Якутия, Хабаровский край, Сахалинская область. Большинство заявителей - это граждане, проживающие на Дальнем Востоке. На остальные регионы приходится меньшая часть, но среди них выделяются центральные - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Важной особенностью программы является возможность дистанционного выбора участка.

"Самое интересное в том, что вы все можете сделать, не выходя из дома с помощью интернета, это ничего не будет вам стоить, - отмечает Волков. - Также важно, что на всем протяжении освоения гектара вы можете взаимодействовать с системой онлайн, то есть вы не обязаны посещать конторы и стоять в очередях".

Совершенствуются и способы коммуникации органов власти с Росреестром. "Раньше заявления от уполномоченных органов приходилось подавать в бумажном виде, - говорит Андрей Приданкин, заместитель руководителя Росреестра. - С понедельника этот рудимент исчезает, и мы вводим в эксплуатацию версию, в которой через личные кабинеты уполномоченных органов и Росреестра будет происходить обмен заявлениями на учет и на регистрацию уже полностью в электронном виде".

Предусмотрена также возможность оформления земельного участка дальневосточного гектара через МФЦ - они работают во всех регионах.

"Мы обучили свыше 20 тысяч специалистов МФЦ по всей стране, - комментирует генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. - Совместно с Росреестром в течение двух месяцев мы работали в онлайне с системой "Тестер". В любом отделении МФЦ в РФ вы можете получить информацию и поддержку по получению дальневосточного гектара. Все уполномоченные органы Дальнего Востока знают, как выдавать гектары и могут оказать необходимую помощь".

За прошедший год была проделана работа по снижению количества закрытых зон. Стало доступно более 40 тысяч квадратных километров земли, которая раньше была закрыта для участия в программе. Преимущественно это охотугодья и земли министерства обороны.

"Мы столкнулись с тем, что граждане начали создавать совместные пункты, агломерации, - добавил Тимаков. - Это большое количество участков - от 50 до нескольких сотен. Мы разработали пособие, как можно создать новый населенный пункт. Это будут полноценные населенные пункты, с названием и индексом".