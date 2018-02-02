Чистописание или компьютер: почему школьники разучились писать красиво

Как бы ни был увесист портфель первоклассника, в нем, как и в минувшем столетии, обязательно должно быть место и для тетради в клеточку, ручки с перьями и каллиграфических прописей, категорически настаивают белорусские учителя и ученые.

Скрип ученического пера в классе - это путь не только к каллиграфическому мастерству, напоминают в школе. Да и педагогическая наука готова привести на этот счет достаточно аргументов. И постараться убедить компьютерных "покемонов", что слишком устойчива и необратима связь между письмом, развитием мелкой моторики и интеллектом школяра.

Ни для кого не секрет, что не первый год учителя начальных классов, как в барабан, бьют тревогу. Они признаются, что новое "компьютерное поколение" стало хуже писать. А по закону падающего домино, рождаются и сопутствующие дефекты развития, обращают внимание на социальную проблему белорусские журналисты новостного портала "Беларусь сегодня".

Учитель начальных классов минской гимназии Наталья Дрейман обратила внимание, например, что у первоклашек "плохо развиты глазомер и мелкая моторика, они не умеют штриховать". То, что в первом классе стали чаще появляться у детей аналогичные проблемы, подтверждает и ее коллега Галина Дылько, готовая косвенно бросить упрек и в адрес не очень заботливых мам и пап. Бывает, дети не знают, признается она, как взять даже в руки ножницы. А иногда родители просто не видят необходимости в детском прилежании к каллиграфии: есть же компьютер.

Идти в ногу со временем гораздо комфортнее, если не утеряны и педагогические навыки поколений. Ведь письмо, по словам одного из ведущих нейрохирургов Беларуси, профессора Владимира Пономарева "активирует важную функциональную деятельность мозга и стимулирует мышление". И, поясняя свою мысль, говорит, что письмо, прежде всего, "своеобразная интеграция различных участков мозга. Оба его полушария связаны сетью ассоциативных волокон, и если одна функция будет выпадать, то и все другие высшие корковые функции начнут от этого страдать".

Вот почему ученый предлагает исходить в педагогической практике из доказанной жизнью аксиомы: чистописание - элемент гармонического развития личности. А скептиков в школе и за ее порогом предупреждает, что полный переход к письму на компьютере - с точки зрения современной медицины - непростительная ошибка.

Трудно спорить с авторитетами в науке, тем более, когда речь заходит об одной из древнейших функций человека. Это все равно, что ломать биологию организма. А, кроме того, напоминает Пономарев, письмо, составленное от руки, "помогает и лучшему усвоению информации, развивает логическое мышление, укрепляет память".

Существует и еще один "козырь" в пользу традиционного письма: его активно используют врачи как один из методов реабилитации. Медики знают, что каллиграфия - добавочная терапия при различных заболеваниях. Можно сослаться на положительные эффекты при ремиссии пациентов после инсульта или тяжелых мозговых травм.

Правда, новые технологии настолько агрессивно внедряются в людские привычки, что и во многих странах мира тот же алфавит стали осваивать исключительно в интернете, отказавшись от традиционного письма. В Финляндии, скажем, школьников учат писать только печатные буквы, уделяя все больше времени на уроках "чистописанию" на компьютере, да и в США в отдельных штатах уроки чистописания в расписании школ отнесли к добровольным факультативам.

Между тем британская почтовая компания Docmail не поленилась опросить две тысячи человек, и оказалось, что каждый третий из них не писал ни строчки в течение полугода. А шведские лингвисты на подобные новости имеют свои прогнозы. По словам профессора Упсальского университета Свен Омана, "мир стоит на пороге возврата в устную культуру, и готовиться к этому стоит заранее".

Правда, белорусские ученые и студенты настроены гораздо оптимистичнее. Они по-прежнему полагают, что лекции или конспект, написанный от руки, помогает глубже освоить и осмыслить тему занятия.

Особенно важно сохранить навык письма, развить его до ровного каллиграфического почерка в педагогических вузах. Для этого будущим славистам читают лекции по "каллиграфии", учат писать " с нажимом" не только на бумаге, но и на грифельной доске. Впрочем, даже в столь традиционной методике происходят и свои "тектонические сдвиги". Долгое время считалось, что писать, не отрывая руки от тетради, помогает детям в закреплении графических навыков. Однако новейшие исследования медиков и физиологов убедили в обратном: это противоречит детской физиологии. Чем больше стараются дети, тем быстрее они устают. Рецепт экспертов: необходимо чередовать усилия в процессе письма.

Словом, компьютерная "революция", убеждено педагогическое сообщество, должна проходить в школьных программах параллельным курсом. А умение красиво складывать слова в предложения, сохранение баланса образовательной культуры и житейского здравого смысла будет по-прежнему формироваться на знакомых каждому из нас с первого класса уроках чистописания.