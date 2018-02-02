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02.02.2018 11:44
Рубрика: Экономика

Экспортный потенциал России по сахару вырос до миллиона тонн

Текст: Сергей Куликов

Потенциал России по экспорту сахара увеличился до одного миллиона тонн, и главная задача на сегодняшний день - удержать достигнутый показатель. Об этом заявил глава Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко.

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"Не должно быть резкого падения посевных площадей, мы должны остаться в этом же объеме и самое главное - конкурировать за внешние рынки", - цитирует ТАСС заявление чиновника. По его словам, одной из главных задач на сегодня является сбыт продукции, "чтобы сельхозтоваропроизводитель не был обижен той ценой, которая ему предоставляется, включая заводы".

Напомним, ранее на этой неделе глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, выступая на Всероссийском агрономическом совещании, заявил о том, что в этом году Россия резко нарастила экспорт сахара - до 550 тысяч тонн. Тогда как в 2016 году за рубеж было поставлено всего 70 тысяч тонн сахара. Впрочем, в этом году площади под сев сахарной свеклы в стране увеличиваться не будут - они останутся на уровне 1,1 миллиона гектаров.

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