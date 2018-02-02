Бизнес-модель, ориентированная на финансирование бизнеса собственников, неизбежно приводит банки к краху, предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что многие банки создавались в 1990-х и начале 2000-х годов именно для обслуживания основных активов владельца. "Всем тем, у кого большая доля финансирования бизнеса собственников, еще раз настоятельно рекомендую ускорить переход к нормальной, рыночной модели", - сказала Набиуллина на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков "Россия".

Для ограничения кредитования бизнеса собственников Банк России применяет норматив Н25, однако банкиры его обходят с помощью различных схем и формально его не соблюдает лишь несколько кредитных организаций.

Двумя другими основными проблемами, которые приводят к краху и малых и крупных банки, глава Банка России назвала схемное формирование капитала, а также занижение величины кредитного риска, занижение резервов на возможные потери и завышение стоимости залогов.

Вместе с тем Набиуллина считает, что ситуация, когда добросовестные банки вынуждены были конкурировать за клиентов с "пылесосами" и другими откровенно мошенническими организациями, уже осталась в прошлом, большая часть пути по расчистке рынка пройдена.