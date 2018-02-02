Каналы холдинга "Матч" покажут Олимпиаду в полном объеме

Телеканалы холдинга "Матч" покажут события зимних Олимпийских игр-2018 в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что соревнования будут транслироваться как на основном канале "Матч ТВ", так и на тематических каналах "Матч! Арена", "Матч! Игра" и "Матч! Наш спорт". Также "Матч ТВ" в прямом эфире покажет церемонию открытия Игр - трансляция начнется 9 февраля в 14:00 по московскому времени.

Помимо этого, Играм и выступлениям на них российских спортсменов будут посвящены выпуски программы "Все на матч", начиная с 5 февраля. А сама Олимпиада, напомним, пройдет с 9 по 25 февраля.

Наши спортсмены выступят в Южной Корее под официальным именем "Олимпийские атлеты из России". Телеканал уже запустил рубрику "Наши надежды на Олимпиаде", посвященную лидерам национальной команды в разных видах спорта.