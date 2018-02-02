Китцбюэль: 215 километров трасс в сердце Альп

Козленок на холме - так можно перевести название австрийского горнолыжного курорта Китцбюэль (Kitzbuehel). Несмотря на красивую легенду о том, что первые люди, заселявшие тирольские земли, вдохновились этими животными и в их честь назвали свое поселение, история имени все же оказалась прозаичнее. Согласно средневековым документам, историческое название связано с баварским кланом, обитавшим на месте современного курорта.

Китцбюэль так бы и оставался неприметным шахтерским городом в самом сердце Альп, если бы в конце 19 века акцент с добывающей отрасли не переместился на туристическую. С тех пор, а именно с 1893 года, Китцбюэль живет в статусе легендарного горнолыжного курорта, который популярен не только сам по себе, но и сделал знаменитыми многих спортсменов.

Многие из них прославились благодаря одному из этапов горнолыжного Кубка мира, ежегодной гонке Ханенкам на знаменитом спуске "Штрайф" (Die Streif), где максимальный наклон составляет 85%, а скорость лыжников может развиваться до 140 км/час. На этой трассе спортсмены выступают в трех дисциплинах: скоростной спуск, комбинация и слалом. Кстати, имена победителей нанесены на кабинки гондол, которые поднимают отдыхающих на вершины курорта Китцбюэль.

Каждый январь зрелищное соревнование привлекает огромное количество фанатов горнолыжного спорта. Так, в 2018 году посмотреть гонку приехали свыше двух тысяч человек - и это помимо туристов, которые уже тут отдыхали.

Стоит отметить, что туристы приезжают на курорт круглый год, но конечно, основной поток прибывает зимой, когда вершины готовы принимать отдыхающих. Интересно, что в Китцбюэле работают снежные хранилища: благодаря консервации снега предыдущего сезона новый начинается уже в октябре. Например, гора Рестеркогел (Resterkogel, 1700 метров) в 2017 году была открыта 14 октября, а катание на горе Ханенкам (Hahnenkamm, 1670 метров) началось 28 октября.

Всего для любителей горнолыжного спорта в Китцбюэле работают 215 километров спусков, 54 канатные дороги, включая подъемники, и более тысячи снежных пушек. Каждую ночь 40 единиц техники готовят трассы для лыжников.

Особое удовольствие отдых наткурорт принесет тем, кто встал на лыжи впервые или имеет небольшой опыт, а также детям. Некоторые голубые трассы в Китцбюэле начинаются на высоте почти двух тысяч метров, а заканчиваются у подножья вершины. Неторопливый спуск по широким и пологим трассам с возможностью сделать фотографию на фоне альпийских гор или в живописном лесу, а также с отдыхом в апре-ски зонах или ресторанах с настоящими тирольскими блюдами запомнится каждому лыжнику. Однако для сноубордистов, даже начинающих, езда по этим трассам может не подойти - на некоторых участках легких спусков недостаточно наклона, на них любителям досок придется выстегиваться, чтобы пройти по трассе до места, где можно набрать скорость и продолжить катание.

Но это скорее предупреждение, так как помимо красных и черных трасс сноубордисты и уверенные лыжники могут испытать новый экстремальный маршрут на горе Китцбюэлер Хорн (Kitzbueheler Horn, 2000 метров) или попробовать свои силы и отточить трюки в сноупарке Ханглалм (Hanglalm) на вершине Рестхоэ (Resthoehe, 1894 метра).

Тем, кому и после гор недостаточно адреналина или находится в поисках лучшей панорамы Китцбюэля, может понравится полет на параплане. На станции Штайнбергкогел (Steinbergkogel, 1969 метров) работают опытные инструкторы, которые помогут свершить безопасный полет над городом. Если кажется, что присутствие наставника сведет весь экстрим на нет, то не стоит беспокоиться: бежать прямиком в сторону обрыва все равно придется, а если попросить, инструктор устроит настоящие американские горки в ста метрах над землей, а все эмоции заснимет на фото и видео и торжественно вручит ошеломленному туристу после приземления.

Для желающих более спокойно провести свое время доступны такие развлечения, как лыжные походы, прогулка в снегоступах, катание на санях, отдых в водном комплексе Акварена (Aquarena). Кстати, приобретенные ски-пассы позволяют посещать аквапарк со скидкой 50 процентов.

Еще особой популярностью пользуются прогулки в каретах. Таким образом можно доехать до озера Шварц (Schwarzsee), и объехав его по кругу, вернуться обратно в Китцбюэль. Во время такого неторопливого путешествия можно оценить всю красоту природы Тироля, а также представить, как путешествовали наши предки.

После возвращения в город любопытные туристы могут пройтись по центру города с экскурсоводом, который расскажет, почему маленький город, ранее специализировавшийся на добыче руды, уже более ста лет остается любим у поклонников горнолыжного отдыха.

Стоимость ски-пасса

1 день: от 47 до 55 евро в зависимости от сезона;

3 дня: от 121,50 до 152 евро в зависимости от сезона;

5 дней из 7: от 200 до 250 евро в зависимости от сезона.

Как добраться до Китцбюэля

Китцбюэль - один из самых удобных по местоположению курортов Тироля. Он расположен в 125 километрах от Мюнхена, в 95 километрах от Инсбрука и в 80 километрах от Зальцбурга. Также в городе находится железнодорожный вокзал.

Наиболее простой способ добраться до Китцбюэля из Москвы - долететь прямым рейсом до Мюнхена и обратиться к услугам трансфера, взять автомобиль на прокат или воспользоваться железной дорогой. В зависимости от транспорта и маршрута время в пути составит от полутора до двух часов. Около двух часов займет дорога на поезде от Зальцбурга до Китцбюэля, на машине - около полутора часов. От Инсбрука до курорта время в пути на поезде составит полтора часа, на автомобиле - чуть больше часа.

Однако из Москвы до Зальцбурга и Инсбрука чаще всего рейсы производятся с пересадкой, прямые перелеты носят сезонный характер и билеты необходимо покупать заранее.