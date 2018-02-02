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02.02.2018 12:25
Рубрика: В мире

Русский крест под Парижем

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа будет сохранено
Текст: Екатерина Солоцинская (руководитель представительства Россотрудничества во Франции, директор Российского центра науки и культуры в Париже)

Благодаря Россотрудничеству и МИД России нашему представительству, как структурному подразделению, созданы все условия для нормального функционирования и исполнения должным образом обязанностей по продвижению культуры России за рубежом. Это наш приоритет.

Хочется отметить, что на кладбище, на территории "русского каре", находится более 5000 могил, в которых захоронены около 15000 русских и французских граждан российского происхождения. Разумеется, среди них много незаслуженно забытых имен, поэтому помимо технических работ представительством проводится большая изыскательская деятельность по забытым фамилиям и по тому вкладу, который эти люди внесли в историю России.

Это важно для увековечивания их памяти еще и потому, что этот некрополь является туристическим объектом, внесенным во многие путеводители, и россияне, его посещающие, должны знать свое историческое наследие и прошлое.

Россотрудничество не занимается концессиями. Эта обязанность возложена на Посольство РФ, с которой оно успешно справляется.

Нужно особо подчеркнуть, что финансирование работ по сохранению мест погребения, имеющих историко-мемориальное значение, никак не отражается на российских налогоплательщиках, поскольку ведется нами исключительно из доходов, получаемых от разрешенных видов деятельности на территории Франции. В частности, курсов русского языка, которые проводятся в стенах нашего центра.

У нас обучается более 500 французских граждан, которым мы прививаем российскую культуру и великое достояние нашей страны - русский язык.

Все заинтересованные органы федеральной власти в курсе проводимых нами действий по восстановлению. В частности, только на прошлой неделе Счетная палата РФ завершила проверку деятельности центра.

Россотрудничество придает особое значение сохранению исторического наследия России, поэтому это направление является для нас одним из важнейших. Мы открыты к сотрудничеству в области науки, культуры и искусства с серьезными организациями и заинтересованными частными лицами, готовыми поддержать российское культурное наследие.

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