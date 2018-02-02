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02.02.2018 21:22
Рубрика: Власть

Матвиенко рассказала, зачем в России нужно министерство одиночества

Текст: Галина Мисливская
Одиночество, особенно среди пожилых людей, становится в России серьезной проблемой, не только частной, но и государственной. В пятницу об этом говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с тружениками социальной сфера села.

"На фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека - эмоциональных, моральных", - сказала она. Особенно тяжело приходится одиноким старикам. "Даже не столько деньги нужны, сколько внимание этим людям", - считает Валентина Матвиенко.

В Великобритании, привела пример глава Совфеда, есть министр по вопросам одиночества. "Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества, я не знаю", - предположила она.

Впрочем, тут же оговорилась спикер, ее предложения такого рода пока не находят отклика. "Я уже предлагала министерство счастья - как-то не очень поддерживают пока меня", - посетовала она. "Ну вот, на очереди и министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся", - добавила глава верхней палаты российского парламента.

Матвиенко объяснила смысл министерства счастья

В середине января британская пресса сообщила об учреждении в Соединенном Королевстве поста министра по одиночеству. Им стала Трейси Крауч, до этого работавшая в министерстве спорта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что на учреждение этого поста ее вдохновила деятельность члена парламента от Партии лейбористов Джо Кокс, убитой в 2016 году. Кокс руководила комиссией по одиночеству и призывала правительство помогать одиноким британцам. Среди предложений Кокс, по данным газеты The Telegraph, было и создание отдельного госоргана по этой проблеме.

Что же касается министерства счастья, подумать о его учреждении в России Валентина Матвиенко предложила в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты в апреле 2016 года. "Они (ОАЭ - прим. "РГ") создали министерство счастья. Это, наверное, единственная страна, где есть такое министерство. Мне кажется, оно было бы очень полезно и для России", - сказала тогда журналистам глава Совфеда.

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