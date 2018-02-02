Медведев сообщил о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок

Уровень порога беспошлинного ввоза в Россию товаров, приобретенных через интернет, будет снижаться. Об этом по итогам межправительственного совета ЕАЭС заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Правда, конкретные цифры он не назвал.

"Уровень должен быть, естественно, единым [в рамках ЕАЭС]. В противном случае рынок будет фрагментирован. Решение такое принято", - цитирует председателя правительства РИА Новости.

Он добавил, что власти позже определят, насколько именно необходимо снизить вышеназванный порог.

Напомним, что с 1 января 2018 года этот лимит составляет 1 тысячу евро и 31 кг в течение календарного месяца. Известно, что с 2019-го этот порог опустится до 500 евро, а с 2020-го - до 200 евро и 31 кг.

"Целый ряд стран уже установили для себя более жесткие требования",- подчеркнул Медведев.