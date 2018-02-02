Медведев призвал страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютам

Страны ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) должны выработать общий подход к криптовалютам, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского премьер-министра, не стоит замыкаться в рамках национальной модели. "Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза", - заявил он на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" в Казахстане.

В идеале необходимо заняться подготовкой международных конвенций по криптовалютам, считает Дмитрий Медведев.