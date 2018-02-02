Минэкономразвития определило банки для льготного кредитования бизнеса

Минэкономразвития определило список банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 6,5 процента годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившего в "Российскую газету".

Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках: Банк ВТБ, Сбербанк, "Россельхозбанк", "Банк Акцепт", "Альфа-банк", КБ "Ассоциация", Банк "Левобережный", "Банк Интеза", "Запсибкомбанк", МСП Банк, СКБ Приморья "Примсоцбанк", "РосЕвроБанк", "Банк "Санкт-Петербург", РНКБ Банк, ТКБ Банк.

Этим кредитно-финансовым организациям будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства. Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях: в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.

"Мы видели, как востребована бизнесом была в прошлом году программа льготного кредитования, - отметил глава минэкономразвития Максим Орешкин. - В этом году она стала еще более привлекательной - конечная ставка не превышает 6,5 процента. Сроки льготного кредитования - 10 лет на инвестиционные цели и 3 года - на оборотные". По его словам, первые предприниматели смогут получить кредиты на льготных условиях уже в течение февраля.