Минфин будет покупать только золото для пополнения госфонда

Минфин будет действовать в соответствии с новой стратегией, которая предполагает пополнение госфонда прежде всего за счет покупки золота. Об этом рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"В госфонд в прошлом году было закуплено 2,2 тонны золота на семь миллиардов рублей. До этого мы два года золото не закупали и возобновили закупки. Планируем и дальше закупать", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Как пояснил Алексей Моисеев, перерыв в покупках золота был вызван как раз пересмотром стратегии. Теперь стало ясно, что верный вариант - это покупки золота. Драгметалл ликвиден, в случае потребности, может быть продан на бирже для финансирования дефицита бюджета.

Общий объем закупок в этом году составит 10 миллиардов рублей. Из них на покупку золота будет направлено 8,5 миллиарда, а остальное - на различные материалы для существующих в Гохране изделий. Это могут быть уникальные самородки, изделия из драгоценных камней и металлов, обладающие высокой культурной ценностью, отметил замминистра.

Он также сказал, что в течение месяца Минфин планирует решить вопрос об отмене НДС на инвестиционное золото.

Банк России к концу прошлого года также нарастил запасы золота на 63 тонны, доведя их до 1778,9 тонны. Это способ страховки от рисков грядущего роста ставки ФРС США и возможных ограничений на операции с валютными активами.