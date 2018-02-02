Минфин Казахстана обвинили в майнинге криптовалют

В министерстве финансов Казахстана началась служебная проверка. Ей предстоит выяснить, действительно ли сотрудники комитета госдоходов занимались майнингом криптовалют на рабочих компьютерах и серверах ведомства.

Соответствующие факты ранее изложил Комитет национальной безопасности Казахстана. Там выяснили, что сотрудники информационных подразделений комитета госдоходов минфина Казахстана использовали для "противоправной деятельности" - добычи виртуальных валют - сервера информационных систем департаментов, их районных подразделений, а также самые производительные служебные компьютеры.

В рамках предварительного следствия КНБ возбудил уголовные дела по статьям о нарушении работы информсистемы или сетей телекоммуникаций и о создании, использовании или распространении вредоносных компьютерных программ и программных продуктов.

В минфине сообщили, что начали проверку по этим сообщениям, но заверили, что угрозы информационной безопасности комитета и всего министерства финансов нет, передает РИА Новости.