Минфин США предупредил об опасности новых санкций против России

Возможное распространение санкций США на государственный долг России может негативно сказаться как на российских, так и на американских инвесторах и компаниях. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад министерства финансов США.

"Поскольку у российской экономики через реальный и финансовый секторы есть значительные связи с международными компаниями и инвесторами, последствия санкций не будут ограничиваться российскими властными структурами и компаниями. В частности, распространение санкций может ограничить конкурентоспособность крупных управляющих компаний США и потенциально привести к отрицательным побочным результатам для мировых финансовых рынков и компаний", - отмечается в документе, текст которого приводит "Интерфакс".

В минфине США убеждены, что санкции на госдолг России могут быть эффективными, если Евросоюз введет аналогичные рестрикции.

"Распространение американских санкций на операции с новым госдолгом РФ без соответствующих мер со стороны ЕС и других партнеров США могут подорвать усилия по сохранению единства санкций против России", - считают в ведомстве.

"С учетом размера российской экономики, ее взаимосвязанности и значительного присутствия на мировых рынках активов, а также с учетом вероятности чрезмерного соблюдения санкций США международными компаниями, масштабы и объемы последствий в случае распространения санкций на госдолг и деривативы являются неопределенными, и под воздействием могут оказаться инвесторы и компании как Российской Федерации, так и США", - отмечается в докладе.

Напомним, на этой неделе минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели. Позднее в Вашингтоне заявили, что на основе "кремлевского списка" в США намерены ввести новые санкции в отношении России.