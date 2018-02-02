Минздраву предложили компенсировать пациентам расходы на платные операции

Законопроект с инициативой компенсировать гражданам за счет фонда ОМС часть расходов, понесенных за платное лечение, в Минздрав пока не поступал, сообщили "РГ" в министерстве.

"При его поступлении это предложение будет тщательно рассмотрено Министерством совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и экспертным сообществом", - заверили в ведомстве.

Напомним, с инициативой возвращать пациентам за счет Фонда ОМС до половины средств, потраченных на лечение, выступил член комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. В принципе, идея не новая. Тот же принцип частичного возмещения амбулаторным пациентам стоимости приобретаемых ими лекарств положен в основу уже много лет обсуждающегося законопроекта о лекарственном возмещении (страховании).

Однако до конкретной реализации (за исключением экспериментального опробования в нескольких регионах) дело пока не дошло. Просто потому, все подобные программы требуют реальных денежных затрат, а потому нуждаются в четком экономическом обосновании. В случае с хирургической помощью, например, сразу встает вопрос о тарифах на различные виды операций. Одним словом, задача компенсировать пациентам за счет ФОМС половину расходов вовсе не проста для решения.

В то же время в Минздраве подчеркивают: государство делает все, что можно, для сохранения государственных гарантий в медицине, в рамках которых вся помощь пациенту ничего не стоит. Правительство расширило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов, подчеркивают в Минздраве. В 2018 году предусмотрено значительное увеличение расходов на медицинскую помощь за счет средств системы ОМС – прирост составит 333 млрд. рублей (увеличение на 21,5 процентов). Это позволит повысить тарифы на все виды медицинской помощи в рамках Базовой программы ОМС и даст возможность обеспечить граждан качественной и доступной медицинской помощью.

Кроме того, значительно повысилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Если в 2013 году ВМП была оказана 505 тысячам пациентам, то по предварительным данным 2017 года количество случаев оказания ВМП уже составило около 930 тысяч.