Муса забил гол за ЦСКА в первом матче после возвращения

Московский ЦСКА на сборе в Испании сыграл вничью с датским клубом "Норшелланн" - 1:1. Единственный мяч армейцев забил вернувшийся в команду Ахмед Муса.

Буквально два дня назад нигерийский форвард, об аренде которого ЦСКА договорился с английским "Лестером", провел первую тренировку с армейцами. Впрочем, много времени на адаптацию Мусе не нужно - в составе "красно-синих" он трижды становился чемпионом России и вернулся, можно сказать, к себе домой. Напомним, что Ахмед будет выступать за москвичей на правах аренду до конца сезона.

В первом же контрольном матче Муса наглядно показал, что с его приходом атакующая линия команды значительно усилилась. На 33-й минуте Головин сделал форварду передачу на ход, и Муса открыл счет. Правда, еще до перерыва армейцы пропустили ответный гол - его на 42-й минуте забил Дамсгор. Счет 1:1 сохранился до финального свистка. Это уже четвертая ничья подряд для ЦСКА на зимних сборах.

Армейцы проводили этот матч в следующем составе: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин (Кучаев, 66), Натхо (Гордюшенко, 86), Вернблум (Чалов, 86), Головин, Дзагоев, Витиньо (Игнашевич, 66), Муса.