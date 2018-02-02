Нейрохирурги Беларуси провели уникальные операции

Подобрать ключ к управлению нейронными процессами мозга смогли белорусские ученые. Они успешно провели две операции по вживлению в головной мозг человека электродов для подавления проявлений тяжелых психических расстройств. Об этом сообщил сегодня агентству БЕЛТА сотрудник нейрохирургического центра Владимир Алексеевец.

Ученый пояснил, что функциональная нейрохирургия не предназначена для лечения первой ступени подобных заболеваний. Более того, медицина полагает, что пациенты с подобными заболеваниями редко предрасположены к долгосрочной ремиссии. Однако, констатировал экспериментатор, факт налицо: "обе операции успешно выполнены" и дорога к дальнейшим исследованиям благодаря им - проложена.

По выводам ученого, вживление электродов в человеческий мозг в одном из случаев продемонстрировало очень стабильные результаты. А во втором, по его мнению, операцию нельзя назвать до конца эффективной исключительно по субъективным причинам.

Дело в том, пояснил Алексеевец, что пациент сам настоял на прекращении эксперимента. Об этом сейчас приходится только сожалеть, поскольку объективно методика лечения, бесспорно, способствовала улучшению его самочувствия. После проведенного курса он впервые начал самостоятельно выходить на улицу, хотя до этого полтора года не покидал замкнутого пространства квартиры. Но, увы, возникли сопутствующие обстоятельства. Из-за сниженного интеллекта больной перестал замечать, что ему стало значительно лучше. Более того, его начал преследовать и раздражать собственный внешний вид. Эксперимент пришлось прекратить.

По словам ученого, к специалистам центра часто обращаются и пациенты с различными проявлениями иных заболеваний, включая и лицевые поражения. В подобных случаях его коллеги готовы предложить широкий спектр хирургических методов лечения, включая малоинвазивные операции. Кроме того, врачи успешно освоили технологию и имплантации морфиновой помпы. Проще говоря, речь идет об эффективном подавлении тяжелых болевых синдромов, вызванных онкологическими заболеваниями.

Медики пояснили, что импланты - как нейростимуляторы, так и помпы - достаточно дорогостоящие методы в современной медицине, но в Беларуси лечение проходит за счет государственных средств.