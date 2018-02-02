Пентагон применит атомное оружие в ответ на неядерное нападение

Вашингтон оставляет за собой право применить атомное оружие в ответ на неядерное нападение на Соединенные Штаты, заявил в пятницу первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

"США изучат возможность применения ядерных вооружений лишь в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, их союзников и партнеров, - передает ТАСС комментарий Шанахана по поводу обнародованной новой ядерной доктрины Вашингтона. - Ядерная доктрина проясняет давнюю политику и гласит, что чрезвычайные обстоятельства могут включать в себя существенное неядерное стратегическое нападение".

При этом в Белом доме подчеркивают, что Россия является "лишь одной из стран, которой уделяется внимание в доктрине".

"Я бы не назвала эту доктрину ориентированной только на Россию, - особенно отметила исполняющий обязанности помощника госсекретаря Анита Фридт. - Россия - одна из стран, которые мы упомянули. Мы также упомянули Китай, конечно упомянули КНДР, Иран. Но Россия ни в коем случае не является единственным объектом нашего внимания".