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2 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января 2018 г. N 43-р г. Москва

Дата подписания 19 января 2018 г.
Опубликован 2 февраля 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

Определен перечень госуслуг, предоставляемых в центрах "Мои документы"

1. В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, для получения которых подача запросов, документов и информации, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (далее - перечень).

2. Федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам Российской Федерации, предоставляющим государственные услуги, в срок до 1 марта 2018 г. представить в Минэкономразвития России предложения по дополнению перечня государственными услугами с указанием необходимых мероприятий для предоставления включаемых в перечень государственных услуг в соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

3. Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в срок до 1 июля 2018 г. представить в Правительство Российской Федерации согласованный проект плана-графика перехода на предоставление государственных услуг в соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2018 г., за исключением пунктов 26, 35, 39, 40, 43 и 44 перечня, утвержденного настоящим распоряжением. Пункт 26 перечня, утвержденного настоящим распоряжением, вступает в силу с 1 января 2021 г., пункты 39, 40, 43 и 44 - с 1 января 2019 г., пункт 35 - с 1 июля 2019 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Перечень государственных услуг
(gif, GIF, 376 Кб)