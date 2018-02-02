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02.02.2018 10:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики начали тестировать на людях препарат, излечивающий лимфому

Текст: Алексей Иванов

Введение в раковую опухоль небольшого количества всего двух иммуностимулирующих агентов позволило американским биологам полностью излечить от рака лабораторных мышей. В январе начались клинические исследования по использованию этого метода на пациентах с лимфомой, сообщается на сайте Стэнфордского университета.

Фото: AP
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Обычно иммунные клетки, такие как Т-лимфоциты, распознают аномальные белки, присутствующие на раковых клетках, и проникают в опухоль. Однако по мере ее роста злокачественные новообразования часто подавляют активность Т-клеток.

Новый метод позволяет реактивировать их, то есть заново включить в работу. Для этого в опухоль вводят микродозы двух агентов. Первый - это олигонуклеотид CpG (короткий фрагмент ДНК), который воздействует на соседние иммунные клетки для усиления экспрессии активирующего рецептора под названием OX40 на поверхности Т-лимфоцитов. Второй агент - антитело, которое связывается с OX40, активирует Т-клетки, чтобы "зарядить" их на борьбу с раком.

Поскольку агенты вводятся непосредственно в опухоль, активируются только те Т-клетки, что уже проникли в него. После уничтожения злокачественного образования, эти лимфоциты высвобождаются и начинают искать в организме другие такие же раковые клетки, то есть метастазы, уничтожая и их.

Фото: depositphotos.com
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- Когда мы используем эти два агента вместе, то наблюдаем устранение опухолей по всему телу, - отметил доктор медицинских наук, профессор онкологии Рональд Леви. - Этот подход не требует тотальной активации иммунной системы или адаптации иммунных клеток пациента.

Таким образом в лабораторных условиях удалось вылечить от лимфомы 87 из 90 мышей. Хотя у трех животных случился рецидив рака, опухоли снова регрессировали после повторной терапии. Исследователи увидели похожие результаты у мышей, страдающих от опухоли молочной железы, толстой кишки и меланомы.

Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

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