Новости

Nissan анонсировал премьеру обновленного кроссовера Qashqai в России 14:22
Глава минздрава Литвы отказался воевать с "чарками меда" 14:20
На таможне в Брянской области задержали украинца с военной техникой 14:20
ЦИК: Телеканалы ровно освещают предвыборную активность кандидатов 14:15
В Бурятии самосвал раздавил мост 14:14
Биатлонистка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU 14:12
Видео: Волгоград спустя 75 лет после победы 14:11
При крушении двух военных вертолетов во Франции погибли пять человек 14:05
Лукашенко заявил о построении в Беларуси интеллектуальной экономики 14:05
Китай запретит распространение слухов и ложной информации в интернете 14:00
Опубликованы уникальные кадры выживания белых медведей в Арктике 13:55
Набиуллина : Банк России ожидает рекордной прибыли банков в 2018 году 13:46
В Кемерове зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе 13:30
В Омске загорелась школа 13:30
Глава МИД Греции получил анонимное письмо с угрозами в адрес своей семьи 13:26
Актер из "Ивана Васильевича" опроверг свою госпитализацию 13:24
Банк России принял решение о присоединении Бинбанка к "Открытию" 13:20
В Екатеринбурге ежик-метеоролог предсказал погоду на весну 13:13
Рабочая группа ЦИК начинает подводить итоги проверки подписей за кандидатов в президенты 13:09
В Калининграде откроют выставку "От Сталинграда до Кенигсберга" 13:05
Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве 13:00
Главу воронежского Росприроднадзора уволили за коррупцию 12:56
Собянин вместе с ветеранами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 12:52
На Кубани экс-полицейского осудят за ДТП с двумя погибшими 12:50
Мосгорсуд разрешил журналисту "Новой газеты" уехать из РФ в любую страну 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
02.02.2018 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу воронежского Росприроднадзора уволили за коррупцию

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Руководитель управления Росприроднадзора по Воронежской области Виктор Ступин был уволен в связи с утратой доверия, сообщила прокуратура региона. В управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области подтвердили, что Ступин здесь больше не работает.

Бухгалтер минсельхоза Ингушетии пойдет под суд за кражу 11 млн рублей

Поводом для жесткого кадрового решения стали материалы проверки соблюдения в Росприроднадзоре антикоррупционного законодательства. Расследование показало, что Виктор Игоревич выдал фирме своего брата лицензию на сбор и вывоз мусора.

- Другое нарушение антикоррупционного законодательства заключается в непринятии мер по урегулированию возникшего конфликта интересов, - рассказали в прокуратуре.

Материалы проверки направили в Генеральную прокуратуру, а та внесла министру природных ресурсов и экологии РФ представление о наказании главы воронежского управления путем увольнения. Что и было исполнено.

Главное сегодня

Штрафы за сомнительные банковские операции повысят в десятки раз
Медведев призвал страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютам
Пентагон резко ответил Москве на совет не летать у границ РФ
Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве
В отношении главного архитектора Махачкалы возбуждено дело