Главу воронежского Росприроднадзора уволили за коррупцию

Руководитель управления Росприроднадзора по Воронежской области Виктор Ступин был уволен в связи с утратой доверия, сообщила прокуратура региона. В управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области подтвердили, что Ступин здесь больше не работает.

Поводом для жесткого кадрового решения стали материалы проверки соблюдения в Росприроднадзоре антикоррупционного законодательства. Расследование показало, что Виктор Игоревич выдал фирме своего брата лицензию на сбор и вывоз мусора.

- Другое нарушение антикоррупционного законодательства заключается в непринятии мер по урегулированию возникшего конфликта интересов, - рассказали в прокуратуре.

Материалы проверки направили в Генеральную прокуратуру, а та внесла министру природных ресурсов и экологии РФ представление о наказании главы воронежского управления путем увольнения. Что и было исполнено.