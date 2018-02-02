Под Калугой школьник напал с ножом на одноклассника

В Калужской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство школьника. Как сообщает управление СК РФ по региону, ученик седьмого класса школы №1 города Спас-Деменск сегодня утром ударил ножом одноклассника.

Известно, что ЧП произошло утром, накануне первого урока. После того, как учитель вышел из класса за журналом, подросток достал кухонный нож и напал на одноклассника. Тот смог дать отпор и убежать.

Сам нападавший выпрыгнул из окна третьего этажа. Он находится в больнице, у него подозревают перелом позвоночника. Пострадавшему зашили раны и отпустили домой.

Следователи выяснили, что подозреваемый был замкнут, ни с кем в школе не общался. На учете в правоохранительных органах оба школьника не стояли.

Расследование дела продолжается.