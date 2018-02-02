Московских водителей предупредили о надвигающемся рекордном снегопаде

Центр организации дорожного движения Москвы попросил водителей проявить максимальную бдительность в связи с приближающимся сильнейшим снегопадом, который продлится с вечера пятницы до воскресенья.

По данным департамента транспорта, температура составит -2..0° С, ветер - до 12-17 м/с. Возможно ухудшение видимости, образование гололедицы и снежных заносов, что может спровоцировать рост ДТП и осложнение движения.

В ЦОДД напомнили, что на помощь водителям готовы прийти смены дорожного патруля - они дежурят на дорогах. Кроме того, актуальная информация о ситуации появляется на специальных экранах.

Сообщить о поломке, в том числе из-за непогоды, светофора или знака, можно по телефону контакт-центра "Московский транспорт": ‪8-495-539-54-54‬ или по короткому номеру 3210.

В ЦОДД попросили водителей по возможности пересесть на общественный транспорт. По данным департамента транспорта, он полностью готов к работе в сложных условиях.

Метрополитен переведен в усиленный режиме. Вестибюли и лестницы убирают чаще, чтобы в эскалаторы не попадала грязь и влага. На наземном транспорте все службы также приведены в повышенную готовность, проверен весь автопарк, работает снегоочистительная техника, контролируется состояние контактной сети.