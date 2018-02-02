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02.02.2018 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На таможне в Брянской области задержали украинца с военной техникой

Текст: Владимир Богданов

Сотрудники Володарского таможенного поста Брянской таможни в багаже пассажира поезда "Москва-Кишинев" обнаружили прибор военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления.

"Прибор провозил гражданин Украины, следовавший в одном из вагонов поезда. Мужчине было предложено заявить сведения о перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза товарах и задекларировать их. Но он отказался от заполнения декларации, устно также никаких сведений не заявил", - рассказали в пресс-службе ведомства.

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Срочно проведенная экспертиза выяснила, что обнаруженный в дорожной сумке украинца прибор с маркировкой "МИ-215 94-6" является импульсным магнетроном с механической перестройкой частоты. Магнетрон такого типа предназначен для работы в качестве генератора СВЧ энергии в радиотехнической аппаратуре специального назначения, например, в аппаратуре зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" и в некоторых видах боевых машин.

По российскому законодательству данное изделие относится к продукции военного назначения. Ввоз и вывоз такой продукции осуществляется по лицензии, выдаваемой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России.

Мужчину задержали. В отношении него Брянская таможня возбуждила уголовное дело по статье УК "покушение на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС предметов военной техники". Санкция по ней предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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