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02.02.2018 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Смоленском в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Семь человек получили травмы при опрокидывании междугородного автобуса в Смоленской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

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Авария произошла в 03.30 на 376 километре федеральной трассы М-1 Москва-Минск. Ехавший в сторону Москвы микроавтобус Peugeot Boxer неудачно выбрал момент для обгона и на встречной полосе столкнулся с двигавшимся в обратном направлении автобусом МАЗ. После удара автобус съехал в кювет и опрокинулся.

- Семь человек получили травмы и были доставлены в больницу. Двоих госпитализировали, пятерым оказали необходимую помощь и отпустили, - рассказала руководитель пресс-службы УМВД Наталья Гуреева. Национальную принадлежность автобуса и его пассажиров в полиции не комментируют.

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