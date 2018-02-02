Под Смоленском в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Семь человек получили травмы при опрокидывании междугородного автобуса в Смоленской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в 03.30 на 376 километре федеральной трассы М-1 Москва-Минск. Ехавший в сторону Москвы микроавтобус Peugeot Boxer неудачно выбрал момент для обгона и на встречной полосе столкнулся с двигавшимся в обратном направлении автобусом МАЗ. После удара автобус съехал в кювет и опрокинулся.

- Семь человек получили травмы и были доставлены в больницу. Двоих госпитализировали, пятерым оказали необходимую помощь и отпустили, - рассказала руководитель пресс-службы УМВД Наталья Гуреева. Национальную принадлежность автобуса и его пассажиров в полиции не комментируют.