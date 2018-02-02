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02.02.2018 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгвардеец в Костроме спас юношу из огня

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Сотрудник Росгвардии в Костроме спас из горящего дома юношу, который находился без сознания, сообщает региональный отдел Росгвардии.

ЧП в общежитии на улице Димитрова в Костроме произошло 27 января. Около двух часов ночи сотрудник СОБР Отдела Росгвардии по Костромской области, находясь у себя дома, почувствовал запах дыма. Выйдя из квартиры, мужчина увидел, что общежитие заполняет дым.

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Сотрудник разбудил своих родных, обошел соседей и предупредил их об опасности. Когда офицер, имя которого в интересах службы не разглашают, вывел свою семью на улицу, он направился в другую секцию дома, где находился источник задымления.

- На третьем этаже он увидел лежащего на лестничной площадке молодого человека, который находился без сознания, - сообщили в Росгвардии.

Собровец на руках вынес пострадавшего на улицу, растер ему лицо снегом и привел в сознание. Когда парень очнулся, спасший его росгвардеец попытался вновь проникнуть в горящее здание, прикрыв рот мокрым полотенцем. Однако задымление было настолько сильным, что добраться до квартир без средств специальной защиты было уже невозможно.

Пока собровец помогал прибывшим пожарным, спасенный им парень незаметно ушел.

По предварительным данным, пожар в общежитии произошел из-за замыкания электропроводки. Огонь распространялся по зданию очень быстро, поскольку потолки оказались отделаны горючим пенопластом, выделяющим при нагревании едкий дым. К счастью, во время пожара всех обитателей общежития успели вовремя эвакуировать, никто из жильцов не погиб. В отношении управляющей компании, обслуживающей дом, назначили проверку.

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