В Московском зоопарке родился детеныш овцебыка, или мускусного быка, сообщает m24.ru.

Новорожденный весит около 20 килограммов, у него густая темно-коричневая шерсть и большие черные глаза. Стадо из двух самок и одного самца приняло малыша очень доброжелательно.

Пока что основную часть его рациона составляет материнское молоко, но уже с первой недели жизни маленький овцебык попробовал корм, который едят взрослые особи. В него входит сено, разнообразные овощи, специализированные комбикорма, ивовые ветки.

Мускусные быки имеют самую длинную шерсть среди млекопитающих − до 90 сантиметров, а вес взрослых самцов может достигать 350 килограммов. Продолжительность жизни овцебыков составляет в среднем 14 лет, хотя порой они доживают до 25 лет.